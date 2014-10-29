Cumhuriyet resepsiyonuna muhalif gazete ve televizyonlar davetli değil

Çankaya Köşkü dışında ilk kez yapılacak 29 Ekim resepsiyonuna yaklaşık 4 bin davetlinin katılması bekleniyor. Ancak, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yeni sayfa açtığını belirten Tayyip Erdoğan, resepsiyon için çok sayıda gazete ve televizyonu görmezden geldi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından AKP Genel Merkezi’nde yaptığı son “balkon konuşması”nda “toplumsal uzlaşma” mesajları vermişti. “Bugün sadece Recep Tayyip Erdoğan değil, milli irade bir kez daha kazanmıştır. Sadece şahsıma oy verenler değil, oy vermeyenler de kazanmıştır” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kardeşlerim gönülden ifade ediyorum, bugün yeni bir toplumsal uzlaşma sürecini hep birlikte başlatalım diyorum. Eski tartışmaları eski Türkiye’de bırakalım istiyorum. Gerilimleri, çatışma kültürünü, sanal sorunları eski Türkiye’de bırakalım istiyorum.”

Erdoğan, Köşk’te yalnızca kendisine oy verenlerin değil 77 milyonun Ccumhurbaşkanı olarak görev yapacağını vurgulamıştı.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, Erdoğan, ev sahipliğinde yarın yapılacak ilk Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda bu sözlerini unuttu. Erdoğan’ın ekibinin “Cumhurun resepsiyonu olacak” şeklinde yansıttığı resepsiyonda ilk etapta 3 bin kişilik bir davetli listesi öngörülmüştü. Ancak bu sayının yarın 4 bine çıkması bekleniyor. Bu çerçevede seçimlere katılan tüm siyasi partiler resepsiyona davet edildi. Bu yolla Erdoğan’ın tüm kesimleri “kucakladığı” mesajı verildi. Ancak, medyaya gönderilen davetiyelerde aynı hassasiyet gösterilmedi.

Cumhuriyet, Fox TV, Halk TV, Birgün, Evrensel gazeteleri de resepsiyona davet edilmedi. Erdoğan, cemaatin yayın organları Zaman ve Bugün gazeteleri ile Kanaltürk ve Bugün TV’yi de resepsiyona çağırmadı.

Atlı birlikler karşılayacak

Bayramla birlikte ilk kez görücüye çıkacak olan yeni yerleşkede konuklar 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başlatılan atlı birlik uygulamasıyla karşılanacak. Resepsiyon alanında klasik Türk müziği dinletisi sunulacak, görevlilerden bir kısmı folklorik kıyafetler giyecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna muhalefet katılmayacak. Ak Saray olarak tanımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı binasında yapılacak 29 Ekim resepsiyonu böylece AKP döneminde ilk kez muhalefetin katılımı olmadan yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Köşk’e çıktıktan sonra muhalefet partilerini kürsü ve meydanlarda hedef almasıyla tarafsızlığı kamuoyunda tartışılmaya başlanırken, muhalefet partileri Erdoğan döneminde ilk kez yapılacak 29 Ekim kutlamalarında Köşk’e tavır aldı. CHP, MHP ve HDP bu akşam düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resepsiyonun Çankaya Köşkü yerine yeni Cumhurbaşkanlığı binasında yapılmasını eleştirerek “Kaçak binada resepsiyona katılmayın. Gitmeyin, kirlenmeyin, gidenler kirlenecektir. Biz CHP olarak o binayı kullanmayacağız” ifadeleriyle CHP’nin resepsiyona katılmayacağını açıklamıştı.

Muhalefet katılmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 29 Ekim kutlamaları kapsamında Anıtkabir’de yer alacaklarını, resepsiyonda bulunmayacaklarını ifade ederek MHP’nin resepsiyona gitmeyeceğini söylemişti. HDP içinde resepsiyonuna katılım konusunda alınan herhangi bir karar olmamasına karşın, Erdoğan’ın Kobani eylemleri nedeniyle HDP’yi katil olmakla suçlamasının ardından HDP’den de katılım olmayacağı dile getirilmişti.

30 Ağustos’ta HDP katılmıştı

Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılan ilk resepsiyon olan 30 Ağustos resepsiyonuna CHP ve MHP’den katılım olmazken, HDP’yi Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan temsil etmişti. Bu akşam yapılacak resepsiyona HDP’nin de katılmayacak olmasıyla birlikte 29 Ekim resepsiyonu muhalefetin katılımı olmadan yapılacak. Başka bir deyişle Ak Saray olarak tanımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilecek resepsiyonda AKP yalnız kalacak.