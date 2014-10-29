Cumhuriyet Bayramı 91. yılında protestolarla kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl muhalefet partilerinin protestoları eşliğinde kutlanıyor.

Cumhuriyetin kuruluşunun 91. yılında yapılacak kutlama etkinliklerinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne günün anlam ve önemini belirten bir yazı yazdı.

Saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek törende şeref locasındaki yerini alacak olan Kılıçdaroğlu, AK Saray’da düzenlenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmayacağını açıklamıştı. Resepsiyon, Karaman Ermenek'teki maden kazası nedeniyle iptal edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sabah saatlerinde Anıtkabir ve AKM’de düzenlenecek törene katılıyor.

HDP ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenecek törene katılmadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün ülke genelinde ve yurtdışındaki diplomatik misyonlarda düzenlenecek törenlerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anıtkabir’de düzenlenen törende yerini aldı.

Anıtkabir’deki törenin ardından, saat 11.15’te AKM’de bir tören düzenlenecek. Daha önce AK Saray’da düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, AKM’deki törende hazır bulunarak resmi geçit törenini izleyecek.

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı ile halk yürüyüşüne katılmak üzere saat 16.00’da THY ile Ankara’dan İstanbul’a hareket edecek.

HDP’den ise Anıtkabir'de düzenlenen törene katılım olmadı.