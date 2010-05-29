Cumhuriyet okuması suç oldu

T24- Eryaman'daki Hasan Âli Yücel İlköğretim Okul'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Atilla Aydınoğlu hakkında, iletişim ünitesinin işlendiği derslerde Cumhuriyet gazetesi okuduğu ve öğrencilere okunan haberler ve makalelerle ilgili yorum yaptırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında bir günlük maaştan kesme cezası verilmesi ve il içinde görev yerinin değiştirilmesi istendi.







Öğretmen Aydınoğlu, dersleri yenilenen müfredat kapsamında gazeteler aracılığıyla işledi. Aydınoğlu, ilköğretim müfredatı kapsamında “iletişim”, “kitle iletişim araçları” gibi konuların bulunduğu ve yaklaşık 10 ders saati uzunluğundaki ünitede dersi öğrencilere aralarında Cumhuriyet’in de bulunduğu pek çok gazete aracılığıyla anlattı. Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı öğrenci velilerinin şikâyeti üzerine 1 Şubat 2009 tarihinde bir ilköğretim müfettişi görevlendirerek 14 Aralık 2009 tarihinde “Bazı sınıflarda öğrencilere eğitim programında olmayan ideolojik konuşmalar yaptığı, derste aynı gazeteyi okuyarak 10-15 dakika ders işlemeden zaman geçirdiği” iddiasıyla Aydınoğlu hakkında bir soruşturma başlattı.



‘Amaç öğrencilerin iletişim becerisini geliştirmek’



Milli Eğitim Bakanlığı’nın medya okuryazarlığı dersi öğretmenliği için verdiği sertifikaya da sahip olan Aydınoğlu, bunun üzerine verdiği ifadede sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında “öğrencilerin iletişim becerisini geliştirmenin” yer aldığını; sosyal bilgiler dersinin üniteleri arasında da “iletişim ve insan ilişkileri”, “iletişim çeşitleri”, “basın yayın hürriyeti” ve çalışma kitabında ise basınla ilgili konularının bulunduğunu anımsattı. Aydınoğlu, öğretim yöntemleri içerisinde de gazetelerin bir araç olarak kullanılmasının uygun olduğunu belirtti.



İfadesinin ardından Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 16 Nisan 2010 tarihinde tamamlandığı 17 sayfadan oluşan soruşturma raporunda, Aydınoğlu hakkında disiplin yönünden bir günlük maaş kesilme cezası verilmesi; idari yönden de eğitim-öğretim ortamını ortamını olumsuz yönde etkilediği, ileride başka olumsuz durumların meydana gelebileceği gerekçesiyle il içerisinde görev yerinin değiştirilmesi istendi.