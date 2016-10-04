Cumhuriyet, Mustafa Balbay'ın açıklamasını imzası olan tutanakla yalanladı

92 yıllık tarihinde ilk kez, iki eski yöneticisine de ağır suçlamalar içeren bir başyazıyla ile çıkan Cumhuriyet, hakkındaki suçlamalara yazılı açıklamayla cevap veren Mustafa Balbay'ı imzası olan tutanakla yalanladı.

Gazetenin 4 Ekim 2016 tarihli nüshasında birinci sayfadan yayımlanan başyazıda adları verilmeyen, ancak "bir eski bakan ile bir milletvekili" ifadesiyle işaret edilen eski Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Turizm Bakanı Alev Coşkun ile CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın, siyasi iktidarla aynı amaçla gazeteye karşı hareket ettikleri savunuldu. Başyazıda, "Uzun yıllar bu gazetede yöneticilik ve yazarlık yapmış olan biri eski bakan, diğeri halen milletvekili, iki eski Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesinin, siyasi iktidarla aynı amaçta ve yolda birleşmelerini üzülerek izliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Mustafa Balbay, Cumhuriyet'in başyazındaki kendisine yönelik suçlamalara kişisel internet sitesinden cevap verdi. "Gazetenin bugünkü başyazısında tarafıma yönelik çok çirkin, densiz, ahlaksız bir saldırı yapılmıştır" diyen Balbay, "Benim hangi mücadelelerden geldiğim ortadadır. AKP-FETÖ çelişkisinin yükselmeye başladığı, Cumhuriyet'in yayın çizgisinin yalpaladığı günlerden bugüne tavrımı hep şöyle koydum: 'Hak vermem bir tekine, al birini vur ötekine.'" ifadesini kullandı. "Cumhuriyet Vakfı'nın yöneticilerinin yanlış kararlar aldığını ve vakıf senedine uyulmadığını" öne süren Balbay, "Bu konuda karar verecek kurum Vakıf statüsü nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğüdür" dedi.

Akın Atalay, Balbay imzalı tutanağı paylaştı