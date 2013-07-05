Cumhuriyet Muhafızları ve Mursi destekçileri arasında çatışma: 3 ölü

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı'nın tutulduğu kışlaya yürümek isteyen Mursi destekçilerinin üzerine ateş açıldı. Çıkan olaylarda 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda göstericinin yaralandığı belirtiliyor.

Reuters'tan Tom Perry'nin haberine göre; olayın tanıkları, pompalı tüfek kurşunlarıyla yaralananlar olduğunu söyledi. Güvenlik güçlerinin Cumhuriyet Muhafızları Genel Merkezi'ni güvenlik çemberine aldığı belirtiliyor.

Olaylar sırasında yaralanan BBC muhabiri Jeremy Bowen ise Cumhuriyet Muhafızları Genel Merkezi'ne yürüyen göstericilerin bulundukları caddenin karşısına geçmemeleri için uyarıldıklarını bildirdi. Bowen'ın haberinde, Mursi taraftarlarının bu uyarıyı dikkate almadıkları; bunun üzerine güvenlik güçlerinin önce havaya, ardından kalabalığın üzerine ateş açtığına yer verildi.

Askeri bir yetkili tarafından yapılan açıklamada ise yürüyüşe kurusıkı ve biber gazıyla müdahale edildiği, gerçek mermi kullanılmadığı belirtildi.

İki taraf da meydanlarda

Başkentte silah seslerinin yükseldiği dakikalarda, Kahire'deki Rabiat'ul Adeviyye Meydanı'nı dolduran on binlerce Mursi yanlısı, ordunun yönetime el koymasını protesto ediyordu.

Devrik lider Muhammed Mursi yanlılarınca "Ret Cuması" adı altında düzenlenen gösteri için Nasır City'deki Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı'na akın eden göstericiler, "Uyan Sisi, liderimiz Mursi", "Mursi çok yaşa", "Bozguncuların aramızda yeri yok" sloganları attı.

Güvenlik güçlerince perşembe günü tutuklandığı bildirilen Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Bedii de Mursi destekçilerinin mitingine katıldı.