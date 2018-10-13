Cumhuriyet muhabirlerine Brunson davası!

Cumhuriyet yargı muhabiri Alican Uludağ ve eski diplomasi muhabiri olan Duygu Güvenç hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesi çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladıkları” iddiasıyla dava açıldı. Gazetecilere açılan davanın gerekçesi, Rahip Andrew Brunson'ın 25 Temmuz'da ev hapsine çıkarılması ardından 26 Temmuz'da Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberleri olarak ifade edildi.

Güvenç, talimatla alınan ifadesinde “Rehine diplomasisi çökerken” başlıklı haberini; Türk yargısını aşağılamaya yönelik olmadığını, suç unsuru içermediğini, anayasal eleştiri hakkını kullandığını sözleri ile savundu.

Uludağ ise savunmasında yaptığı haberde yargıyı aşağılama içeren bir ibare bulunmadığını söyledi.

Suçlamaya konu olan ifadeler

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Uludağ ve Güvenç, 26 Temmuz tarihli haberlerinde, “Brunson’un tahliye edilmesi, Türkiye’de yargının siyasi kararla iş yaptığının en önemli göstergelerinden biri oldu. Zira Ankara, AB ile ilişkilerini yoluna koymaya, yani yargıda ‘yüksek standartlar’ belirlemeye, hukukun üstünlüğünü egemen kılma yönünde adımlar atmasa da ilişkilerini ikili olarak düzeltmek için kolları sıvadı. Ne diyordu atalarımız, ‘bükemediğin eli öpeceksin” ve “Tutan da bırakan da yargı mı devlet mi” ifadelerini içeren haberlere imza atmıştı.

Adalet Bakanlığı izin verdi

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, TCK’nın 301. maddesi kapsamında Güvenç ve Uludağ hakkında soruşturma açılmasına 6 Eylül’de izin verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da iznin ardından 1 Ekim’de iddianameyi tamamladı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi ise duruşma gününü 20 Aralık olarak belirledi.

TCK 301ne diyor?

Madde 301: Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.