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Medya

Cumhuriyet muhabirine "Basın toplantısı dışında haber yaptın" suçlaması

CHP'li Eren Erdem: Haberin kaynağı benim

Cumhuriyet muhabiri Hakan Dirik...

01 Ağustos 2017 10:20

Türkiye’den Suriye’deki cihatçı gruplara sarin gazı yapımında kullanılan kimyasal silah hammadesi sevkıyatı yapıldığına ilişkin iddiaları haberleştirdiği gerekçesiyle Cumhuriyet muhabiri Hakan Dirik’e dava açıldı. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın şikâyetçi olduğu Dirik, savcı Celal Sarıdere tarafından “basın toplantısının dışında haber yapmakla” suçlandı.

CHP, Adana’da yürütülen “Sarin gazı davasını” İstanbul milletvekilleri Eren Erdem ile Ali Şeker üzerinden gündeme taşımıştı. Milletvekilleri, savcılık iddianamesinde de yer alan iddiaları, 21 Ekim 2015 tarihli basın toplantısıyla gündeme getirmişti. Toplantının öncesi ve sonrasında haber kaynaklarıyla görüşen savcılık iddianamesini kamuoyuyla paylaşan Dirik, Erdem’in “Bozdağ’ın duruşma savcısını tehdit ederek dosyayı kapattırdığı” yönündeki iddialarını da habere taşımıştı.

Aradan 1.5 yılı aşkın süre geçtikten sonra Bozdağ’ın müşteki olarak yer aldığı dava açıldı. Sarıdere tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu basın toplantısı CD’sinin bilirkişiye incelettirildiği kaydedildi. Haberde yer alan Bozdağ’ın talimatına ilişkin ifadeler toplantıda yer almadığı için Dirik’e suç atfedildi. Benzer iddiaları gündeme getiren Birgün’den Erk Acarer de Hakan Dirik’le birlikte aynı davada yargılanacak.

CHP'li Erdem: Haberin kaynağı benim

Bozdağ ve savcı Sarıdere’nin suçlaması, kaynağından yalanlandı. CHP’li vekil Eren Erdem, haberin kaynağının kendisi olduğunu belirtti. Davaya müdahil olacağını ve tanık olarak katılacağını kaydeden Erdem, “Davaya konu olan detayları, basın toplantısından sonra iki gazeteciye telefon açarak ben verdim. Onlar da doğal olarak haber yaptılar. Haberin kaynağı benim. Kaynağın değil, haberi yapanın yargılanması, Türkiye’deki gazeteci fobisinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Gazeteciler elbette basın toplantısı dışında da toplantıyı yapan insanlarla görüşerek haber yapabilirler. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir sorgulama olamaz. Absürtlükler ülkesi Türkiye’de ‘Nasıl bir kişiden özel mülakat alırsın?’ diye dava açmak tam bir rezilliktir. Ben milletvekiliyim, cüzamlı değilim. Herkes benimle konuşabilir. Ben buradayken, haberi yapana dava açılması düşündürücüdür. Suç varsa, mülakatı vereni yargılasınlar” diye konuştu.

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