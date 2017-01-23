Cumhuriyet muhabirinden İçişleri Bakanlığı'na: Vali Coş hakkındaki 'FETÖ soruşturması'nın belgesi elimde!

Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında elinde otomatik silahla görüntü veren Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da aralarında bulunduğu beş valinin 'FETÖ' araştırmasında adının geçtiği yolundaki haberinin doğru olduğunu savundu. Uludağ, İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlanan haberiyle ilgili olarak "Haberim doğru. Belgeleri elimde. Yayımlamak için kaynak onayı bekliyorum" dedi.

Haberim doğru. Belgesi elimde. Yayımlama için kaynak onayı bekliyorum. Pasaport iptal tarihlerine ayrıca bakacağız. https://t.co/PzJbgUgE5S — Alican Uludağ (@alicanuludag) 23 Ocak 2017