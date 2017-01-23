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Medya

Cumhuriyet muhabirinden İçişleri Bakanlığı'na: Vali Coş hakkındaki 'FETÖ soruşturması'nın belgesi elimde!

"Haberim doğru, belgeyi yayımlamak için kaynak onayı bekliyorum"

23 Ocak 2017 19:03

Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında elinde otomatik silahla görüntü veren Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da aralarında bulunduğu beş valinin 'FETÖ'  araştırmasında adının geçtiği yolundaki haberinin doğru olduğunu savundu. Uludağ, İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlanan haberiyle ilgili olarak "Haberim doğru. Belgeleri elimde. Yayımlamak için kaynak onayı bekliyorum" dedi.

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Cumhuriyet Gazetesiİçişleri BakanlığıAlican UludağHüseyin Avni CoşFETÖ
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