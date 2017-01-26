Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun’a 'Yargı üyelerine indirimli konut satışı' haberinden 12 bin 600 lira ceza!

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun, ‘Yargıda tartışılan konut satışı’ haberi nedeniyle 23 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davada 12 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Coşkun, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde AKP iktidarının destek verdiği öne sürülen Yargıda Birlik Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu hâkim ve savcıların, Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’de hayata geçirdiği Ayazma Emlak Konut projesindeki lüks konutlara indirimli bir şekilde sahip olduğunu haberleştirmişti.

Cumhuriyet’in haberine göre, Coşkun’a hâkim ve savcıların indirimli ev sahibi olmasını haberleştirdiği gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Coşkun, 23 yıl hapisle yargılandığı davada 12 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.