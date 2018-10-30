Cumhuriyet kutlamasını, kuruyan Kuyucuk Kuş Cenneti'nde yaptılar

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- TEMA Vakfı Kars Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını, farkındalık yaratmak için tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’nin bulunduğu alanda yaptı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Genç TEMA Topluluğu, Doğa ve Çevre Kulübü ve Çeviri Kulübü üyeleri TEMA Vakfı Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık öncülüğünde tamamen kuruyan Kuyucuk Kuş Cenneti’nin bulunduğu alanda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında bir araya geldi. Kafkas Üniversitesi’nin temin ettiği otobüsle Kars’tan hareket eden öğrenciler, yolculuk boyunca kahramanlık türküleri seslendirdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı gönüllerince kutlayan öğrenciler, Kuyucuk’a vardıklarında gölün kurumuş halini görünce duygulandı. KAÜ Genç TEMA Topluluğu, Doğa ve Çevre Kulübü ve Çeviri Kulübü üyeleri kulüplerine ait önlük ve dövizlerle bölgedeki yerlerini alarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu.

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık öğrencilere Cumhuriyet’in önemini anlatarak ülkenin birlik, beraberlik gücüyle var olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtip, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Vatanın bölünmez bütünlüğünün öneminin her ortamda yaşanıyor ve yaşatılıyor olmasına da dikkat çeken Prof. Dr. Kırpık, gençliğe önemli görevler düştüğünü ifade etti. Kırpık, ülkenin doğası ve coğrafyasının önemine de vurgu yaparak, doğal zenginlikleri bağrında barındıran 4 mevsimin yaşandığı Türkiye\'de doğayı temiz tutmanın bilinçaltına yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’nin, 2014 yılında yüzde 90’ının, 4 yıl geçtikten sonra ise yüzde 99’unun kuruduğunu dile getiren Prof. Dr. Kırpık, gölde konaklayan göçmen kuşların bölgeyi terk etmesinin hüznünü yaşadıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Kırpık, “Kuyucuk gölümüz hakikaten bir doğa harikası. 230’dan fazla kuş türünü barındırıyor idi. Bir yaşam alanı bozuluyor ve normalden kötüye doğru gidiyor ise bunu kuşlardan rahatlıkla görebilirsiniz. Nasıl, diyelim ki daha önceden gelen kuşlar gelmez oyduysa artık, kuş sayısı ve türü giderek azaldıysa bilin ki, o habitat ne olmuştur, bozulmaktadır. Bize bunu söyler kuşlar. Ama maalesef ilkini 2014 yılında yaşadık. 2014 yılında gölümüzün yüzde 90’ı kurumuştu. Ama 2018 yılında tamamı kurudu. Şu anda gölümüzün yüzde 99.9’u kurumuş durumda\" diye konuştu.

Gölün kurumasından sonra Kars Valiliği\'nde oluşturulan Sulak Alan Komisyonu’nda bir alt komisyon oluşturulduğunu ve kendisinin de komisyon başkanı olarak 7 kişilik ekiple gölde inceleme yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Kırpık, gölün kurtarılması gerekenlerin içinde yer aldığı dosyayı valiliğe sunduklarını ifade etti. Prof. Dr. Kırpık, “Bizim raporda belirttiklerimiz yerine getirilirse, göl seneye ve daha sonraki senelerde verimliliğini tekrar kazanabilirdi, ama maalesef belirttiğimiz şartlar halen yerine getirilmemiştir. Teknik ve bilimsel bir rapor bildirdik. Onlardan bir faaliyet bekliyoruz. Ama maalesef şu ana kadar bir gelişme olmadı. Göl kuruduğu için şu anda maalesef gölün zemininde sadece çamur görüyoruz\" şeklinde konuştu.

TEMA Vakfı İş Temsilcisi İrem Betül Aydın da, \"Kars\'ın doğal zenginliği içinde yer alan Kuyucuk Kuş Cenneti\'nin bir an önce kurtarılması gerek. Gölü gezdik ama tek bir kuş sesine bile rastlamadık. Bırakın kuş sesini, kuştan eser bile kalmamış. Yazık, çok üzüldük. Umarız yetkililer bizlerin sesini duyar ve göle sahip çıkar\" dedi.

Gölün kurumuş halini gören öğrenciler de üzüntülerini paylaştı.

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