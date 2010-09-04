Cumhuriyet Kupası Fenerbahçe'nin

T24 - Milli maç nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe zorlanmadan geçti. Her iki ekibinde rahat bir oyun sergilediği karşılaşmanın 32. dakikasında Bilica attığı golle sarı-lacivertli ekibi öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.







Fenerbahçe, ikinci yarıya kaptan Alex ve İlhan'ı kenara alıp, Lugano ve Recep Berk'i oyuna sokarak başladı. Maçta kontrollü bir futbol sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarıda 2 gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe ilk kez katıldığı Cumhuriyet Kupası'nda, kupayı müzesine götüren taraf oldu.





Kupa töreni



Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde, kupayı kazanan Fenerbahçe takımının kupasını Sivas Valisi Ali Kolat, takım kaptanı Alex De Souza'ya verdi. İkinci olan Sivasspor takımının kupasını ise Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Mehmet Yıldız oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını taşıyan Sedat Bayrak'a takdim etti.



Kupayı kazanan Fenerbahçe takımı, sarı-lacivert konfetiler eşliğinde basın mensuplarına poz verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, takımları lehine tezahüratta bulundu.



Bu arada, Sivassporlu taraftarlar, 2004-2005 sezonunda Sivasspor'u birinci lige taşıyan teknik adam olan ve halen Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan İsmail Kartal'a tezahüratta bulundu. Sivassporlu taraftarlar, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da sevgi gösterisinde bulundu.



Maçın son anlarında Fenerbahçeli taraftarlar, ezeli rakipleri Galatasaray'a da göndermelerde bulundu. Fenerbahçe'de, ikinci yarıda Alex çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını, ikinci yarıda oyuna dahil olan Lugano taktı.



Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 3



Stat: 4 Eylül



Hakemler: Kadir Bitigen, Barış Yüksektepe, Celil Doğruyol



Sivasspor: Ramoviç, Abdurrahman (Dk. 89 Akif) , Sedat Bayrak, Murat Sözgelmez, Ferhat (Dk. 84 Ziya), Kadir (Dk. 84 Kaan), Mehmet Nas (Dk. 60 Sedat Yeşilkaya), Uğur (Dk. 44 Erman), Cihan Yılmaz (Dk. 70 İbrahim Şahin), Ceyhun (Dk. 60 Ricardo Suarez), Mehmet Yıldız (Dk. 60 Yannick Kamanan)



Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Fenerbahçe: Serkan Kırıntılı, Okan (Dk. 62 Erdal), Bilica, İlhan (Dk. 46 Lugano), Caner, Cristian, Gökay, Hasan, Mehmet Topuz, Alex (Dk. 46 Recep Berk), Gökhan Ünal (Dk. 86 İsmail)



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Goller: Dk. 32 Bilica, Dk. 50 Gökhan Ünal, Dk. 76 Recep Berk (Fenerbahçe)



Sarı kart: Dk. 90 1 Ramoviç (Sivasspor)





İlk yarıdan pozisyonlar:



23. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Ferhat Bıkmaz'ın çapraz pozisyonda sert vuruşunda top, direğin üstünden az farkla auta çıktı.

31. dakikada Alex'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, Bilica'nın kafa vuruşunda kaleci Ramoviç topu son anda kornere çeldi.

32. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Alex'in sağ kanattan falsolu şekilde kullandığı korner atışında ceza alanı içerisindeki Bilica, kafayla topu filelere gönderdi: 0-1

37. dakikada sol kanattan topla rakip kaleye hareketlenen Caner'in pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Alex'in sert vuruşunda top savunmadan döndü.

40. dakikada Murat Sözgelmez'in sağ kanattan ortasında Mehmet'in kafasından seken topa hareketlenen Cihan, istediği vuruşu yapamayınca Sivasspor net bir fırsatı değerlendiremedi.

44. dakikada Sivasspor'da sakatlanan Uğur Kavuk, yerini Erman Kılıç'a bıraktı.





İkinci yarıdan pozisyonlar:



49. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında topla rakip kaleye hareketlenen Cristian, meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Gökhan Ünal'a bıraktı. Gökhan'ın sağ çapraz pozisyonda yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ramoviç'in sağından giderek filelerle buluştu: 0-2

54. dakikada Fenerbahçe'nin rakip ceza alanı dışından kazandığı serbest atışı Gökhan Ünal sert bir vuruş yaparak kullandı. Gökhan'ın vuruşunda savunmadan dönen topu önünde bulan Gökay'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler, topun Sivassporlu oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı beklerken, hakem devam kararı verdi.

57. dakikada Mehmet Yıldız ile Caner'in mücadelesinde, Mehmet yerde kaldı. Sivassporlu taraftarlar ve futbolcular pozisyonda penaltı beklerken, hakem Kadir Bitigen devam dedi.

58. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa uçarak hamle yapan Ferhat Bıkmaz dokunamayınca, Sivasspor net bir fırsattan yararlanamadı.

Maraton tribünündeki Sivassporlu taraftarlar, dakikalarca Sivas'ın plaka işareti ''58''i gösterdiğinde meşaleler yakıp sahaya konfetiler attı. Güzel görüntüler oluşturan meşaleler ve konfetiler nedeniyle 1-2 dakika duran maç, daha sonra kaldığı yerden devam etti.

63. dakikada Erman'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, Suarez'in ön direkten yaptığı kafa vuruşunda Gökay topu son anda çizgi üzerinden ayağıyla uzaklaştırdı.

65. dakikada Mehmet Topuz'un ceza alanı dışından sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

69. dakikada Cihan'ın sol kanattan ortasında topu dönerek önüne alan Erman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

75. dakikada Gökhan Ünal'ın ceza alanı dışından yerden sert vuruşunda, kaleci Ramoviç son anda topu kornere çeldi.

76. dakikada kullanılan korner atışında, ceza alanı içerisinde iyi yükselen Recep Berk'in kafa vuruşunda kaleci Ramoviç yere yatarak topu kontrol etti. Ramoviç, topu ayağıyla rakip yarı alana doğru gönderdi. Oyunu durduran hakem Kadir Bitigen, yardımcısı Barış Yüksektepe'nin uyarısıyla topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı verdi: 0-3

84. dakikada çalımlarla Sivasspor ceza alanına giren Gökhan Ünal, bir anda çapraz pozisyonda kaleci Ramoviç ile karşı karşıya kaldı. Gökhan'ın vuruşunda, top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.





