Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden müfredat tepkisi

İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Kadınları Derneği\'nin İzmir\'deki şubelerine üye kadınlar, müfredattaki değişiklikleri, siyah giysiler ve ellerindeki dövizlerle protesto etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakan kadınlar, Milli Eğitim Bakanlığı\'na (MEB) telgraf çekme eylemi başlattı. Kadınlar, Atatürk\'süz müfredat değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay\'a dava açacaklarını bildirdi.

Ellerinde \'Atatürkösüz Müfredatı istemiyoruz\', \'Laik eğitim hakkımız engellenemez\', \'Bilimsel eğitim elimizden alınamaz\' yazılı dövizler bulunan siyah giysili kadınlar, Konak\'taki Yeni Karamürsel Mağazası önünde toplandı. Kadınlar adına basın açıklaması yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şube Başkanı Zuhal Of, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, bugün başlayan yeni öğretim yılında Atatürk\'süz bir müfredatı tüm uyarı ve itirazlara karşın, zorla çocuklara dayattığını öne sürerek şöyle dedi:

\"Bu müfredat, Cumhuriyet devrimlerinin, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu, ebedi liderimiz Atatürk\'ün unutturulmasını hedefleyen, devrim tarihimize saldıran, Cumhuriyete düşman, Milli devlet yerine ümmetçiliği hedefleyen, kadın haklarını yok sayan, inanç ve ibadet özgürlüğünü yok eden, Milli devlet ve laiklik karşıtı, bilimi dışlayan, sadece vahabi din anlayışını önceleyen çağ dışı bir programdır. Bu ders programları Cumhuriyet eğitimini ve Cumhuriyet kurumlarını ortadan kaldırmayı hedefleyerek, milletimizi bir arada tutan değerleri yok edecek ve vatanımızın bölünmesine yol açacaktır. Ne yazık ki, artık Milli Eğitim Bakanlığı \'milli\' de değildir, \'Eğitim\' de yoktur.\"

\'TÜRKİYE SON SÜRAT ORTAÇAĞ KARANLIĞINA SÜRÜKLENİYOR\'

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın son yıllarda sık sık çocuk istismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı başta olmak üzere dinci, çıkarcı, bölücü cemaatlerin çiftliği olduğunu öne süren Zuhal Of, \"Bakanlığın adı da bundan böyle \'Ümmetçi Bakanlığı\' olmalıdır. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bunlara izin vermeyeceğiz. Milli devletin varlığını sürdürmesi, Cumhuriyet devriminin kazanımların korunması, kadın-erkek eşitliğinin, İnsanlık onurunun, inanç ve ibadet özgürlüğünün korunması için bu müfredata şiddetle karşı çıkıyoruz. Tüm insanlık çağdaş uygarlığa ve bilimde en üst seviyeye ulaşmak için yarışırken, Türkiye son sürat Ortaçağ karanlığına sürükleniyor\" diye konuştu.

DANIŞTAY\'A DAVA

Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şube Başkanı Zuhal of, çocukların geleceklerinin karartılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Çağdaş, bilimsel, milli ve laik bir eğitim istiyoruz. Atatürk\'süz müfredat değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay\'a dava açacağız. Çağdışı müfredat iptal edilene kadar halkımızla birlikte ve sürekli eylemlilik içinde mücadelemize devam edeceğiz. Bu ümmetçiler hiç heveslenmesinler; Biz Türk anaları evlatlarımıza, torunlarımıza o unutturmak istedikleri Atatürk\'ü, Cumhuriyeti, vatan, millet ve bayrak sevgisini hep öğrettik ve daima da öğreteceğiz. Bu milletin kalbinden, beyninden Atatürk\'ü silemezsiniz, silemeyeceksiniz.\"

Eyleme katılan kadınlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün önüne siyah çelenk de bıraktı.



