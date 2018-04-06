Cumhuriyet İnternet'in başına Bülent Mumay getirildi

Uzun yıllar Hürriyet'in internet sitesini yöneten Bülent Mumay, Cumhuriyet'e transfer oldu. Mumay, gazetede Dijital Medya Koordinatörü olarak görev yapacak.Cumhuriyet'in internetini yaklaşık 5 yıldır Oğuz Güven yönetiyordu.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu çalışanlara gönderdiği mesajında "Oğuz Güven bundan sonra da başka projelerle bizimle beraber olacak. Kendisine bugüne kadarki emekleri için tüm gazete yönetimi adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. Mumay, pazartesi gününden itibaren göreve başlayacak.

Daha önce, Hürriyet’teki Dijital Medya Grup Koordinatörlüğü görevinden alınan Bülent Mumay’ın Hürriyet'teki işine son verilmişti.

BirGün gazetesinde yazmaya başlayan Mumay geçtiğimiz günlerde yazısında okurlarına veda etmişti.

Bülent Mumay kimdir?

Gazeteciliğe 1996'da Hürriyet'te başlayan Bülent Mumay, 2005'e kadar düzeltmenlik, haber trafiğini yönlendirme ve politika sayfaları editörlüğü görevlerinde bulundu. Bu dönemde iki yıl ntvmsnbc haber portalında gündem editörlüğü yaptı.

2005 ve 2010 yılları arasında Hürriyet gazetesinin Avrupa ve ABD baskılarının yayın yönetmenliğini üstlendi. 2010 ve 2012 yılları arasında Radikal gazetesinin yenilenmesi sürecinde yayın koordinatörlüğü yaptı.

2011'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 51'incisini düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde Radikal gazetesinin 30 Kasım 2010 tarihli sayfasıyla Birinci Sayfa Düzeni Ödülü’ne layık görüldü.

İnternet gazeteciliği üzerine yüksek lisansı bulunan Mumay, İcra Kurulu üyeliği yaptığı Hürriyet Grubu'nda dijital dönüşümü yürüten ekipte yer almıştı.

Gazeteci-yazar Bülent Mumay, Gezi Parkı protestoları dönemindeki insan hakları odaklı yayıncılığı nedeniyle Uluslararası Basin Enstitüsü IPI'nin SEEMO İnsan Hakları Ödülü'nü almıştı. Mumay, Yayın Koordinatörü olarak görev yaptığı Radikal gazetesinin yenilenmesi sürecinde de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin En iyi Birinci Sayfa ödülüne layık görülmüştü. 2014'te de İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından Yılın Genç Lideri olarak seçilmişti.

Bilgi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde yeni medya üzerine dersler veren Mumay, son olarak BirGün gazetesinde köse yazıyordu. Mumay, yaklaşık iki yıldır da Almanya'nın en saygın gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung ve WDR'nin Sansürsüz Türkiye portalinde düzenli köse yazarlığı yapıyor. 2014 yılından bu yana da dünyanın en büyük medya örgütlerinden INMA'nin Avrupa direktörler kurulunda Türkiye'yi temsil ediyor.