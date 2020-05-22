Cumhuriyet'in ardından BirGün'e de ceza kesildi; Kızılay haberleri gerekçe gösterildi

Cumhuriyet gazetesine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörüm arazisinde yaptırdığı 'peyzaj'ı "Boğazda kaçak var" diyerek haberleştirmesi nedeniyle 35 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası veren Basın İlan Kurumu (BİK), iki ayrı Kızılay haberi nedeniyle BirGün gazetesine de toplamda 7 günlük ilan kesme cezası verdi.

BirGün’ün 10 ve 16 Eylül 2019 tarihli Kızılay hakkındaki iki haberi, Basın İlan Kurumu tarafından 7 günlük ilan kesme cezasıyla cezalandırıldı. 10 Eylül tarihli "Kızılay holdingleşti" başlıklı haberde Kızılay yöneticilerinin kurumun şirketlerinden "huzur hakkı" alacakları, “Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri şirketlerden de ‘huzur hakkı’ adı altında ücretler alacak” ifadeleriyle anlatıldı. Ancak gazetenin basılı nüshasının manşetinde yer alan “Huzur hakkı adı altında ikinci maaş” ifadelerini gerekçe gösteren BİK, ‘huzur hakkı’nın maaş sayılamayacağını, bu nedenle haberde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu savundu.

16 Eylül 2019 tarihli, “Milyonluk ihale Menzil hayranına” başlıklı ve “Menzil Tarikatı’na hayranlığını gizlemeyen Ferhat Danışman’ın şirketi, Kızılay’dan 120 milyon avroluk ihale aldı. Üç farklı kan testi için yapılan ihalenin, pazarlık yöntemiyle verilmesi dikkat çekti” ifadelerinin kullanıldığı haber için BİK’ten verilen cezada haberin hiçbir unsuru yalanlanmadı. Buna karşın haberin içinde "yasalara aykırı bir ihale yapıldığına dair" herhangi bir ima dahi geçmezken söz konusu ihalenin yasalara uygun biçimde yapıldığını belirten BİK, “haberle Kızılay’ın bir şirketi kayırdığı, ihalenin usulüne uygun yapılmadığı izlenimi yaratıldığı” yönündeki öznel yorumunu verdiği cezaya dayanak yaptı.

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