Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Atalay: İstihbarat kuruluşunun silah göndermek gibi bir görevi yoktur!

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor programında Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanması hakkında konuştu. Atalay, Can Dündar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği şikayet dilekçesinde 3 yerde "gerçek dışı haber" ifadesini kullandığını belirterek, "Madem bu gerçek dışı bir haber bu iki gazeteci neden devlet sırrını ifşa etmekle suçlanıyor?" dedi. Akın Atalay, "Bir ülkeye silah göndermek ve savaş açmak ancak meclis kararı ile olabilir. Bir istihbarat kuruluşunun bir ülkeye silah taşımak gibi bir görevi yoktur. Bu nedenle bu devlet sırrı değildir. Bu suçtur. Suçu ifşa etmek de gazetecinin görevidir. Gazetecilik için "Bekçi Köpeği" ifadesi kullanılır ama bu iktidarın değil demokrasinin bekçi köpeğidir" ifadelerini kullandı.

Cemaat iddialarına yanıt: Buna kargalar bile güler

MİT TIR'ları haberi için "Cumhuriyet cemaatle ittifak yaptı" iddialarına cevap veren Akın Atalay, Cumhuriyet'in sorumlu müdürüne cemaat ile ilgili yaptığı haberler nedeniyle dava açıldığını hatırlattı. Atalay, "O zaman cemaate yardım edin, bunları koruyup kollayın diyen hükümet ve iktidar çevreleri, cemaati ifşa etmiş, bunların zulmüne uğramış Cumhuriyet Gazetesi'ni ve yazarlarını Cemaat'e bilerek ve isteyerek yardım etmekle suçluyorlar. Yani buna kargalar bile gülmez kusura bakmayın" dedi.

“Gurur duyuyoruz"

Akın Atalay programın sonunda Voltaire'in sözlerini hatırlatarak Can Dündar ve Erdem Gül'e mesaj gönderdi. Can Dündar ve Erdem Gül ile gazete olarak gurur duyduklarını belirten Atalay, "Voltaire'in 250 yıl önce söylediği bir söz var, 'Hükümetler hatalıyken haklı olmak çok tehlikelidir' diyor. Can ve Erdem'in yaşadığı budur. Üzerimde kalmaması için şunu söyleyeyim. Gazetedeki arkadaşlarımız, ailesi, dostları, hepimiz onları çok özledik. Onlarla Grur duyuyoruz. Onların masumiyetlerinden duruşlarından, gazeteciliğinden kimsenin kuşkusu olmadığını görüyoruz. Onların bir an önce aramızda olmalarını diliyoruz" dedi.