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Spor

Cumhuriyet için koştular

AĞRI'da 29 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Cumhuriyetim İçin Koşuyorum Halk Koşusu" düzenlendi

28 Ekim 2017 19:06

AĞRI\'da 29 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, \"Cumhuriyetim İçin Koşuyorum Halk Koşusu\" düzenlendi.
Ağrı Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen \"Cumhuriyetim İçin Koşuyorum Halk Koşusu\" Valilik önünden başladı. Koşunun startı Vali Yardımcısı Onur Kökçü tarafından verildi. Valilik önünde başlayan koşu, abide meydanının etrafından bir tur attıktan sonra tekrar valilik önünde son buldu. 50 kişinin mücadele ettiği Halk Koşusunda kıyasıya mücadele yaşandı. 3 kilometrelik mücadelenin ardından dereceye giren sporcuların ödülleri, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, 12\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atmaca tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : 
-Cumhuriyet için Halk Koşusu yapıldı
-Halk Koşusu yarışma sonu görüntüleri
-Askerlerin Tören alanına girişi
-Çelenk Sunma

HABER-KAMERA: OĞUZHAN HANÇER/ AĞRI, (DHA)
 

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