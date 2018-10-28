CUMHURİYET İÇİN KIZ KULESİ'NE KULAÇ ATTILAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Çeşitli meslek gruplarından amatör ve profesyonel yüzücülerin bir araya gelerek oluşturdukları \"Openwater\" isimli kulübün 75 üyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kız Kulesi\'ne yüzdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Üsküdar Sahili\'nde bir araya gelen grup üyesi 75 kişi giydikleri Türk bayrağı tişörtleriyle önce saygı duruşuna bulunup, İstiklal Marşı okudu. Grup adına açıklama yapan Hasan Eke, “Cumhuriyetimizin ilanının 95. kuruluş yıl dönümünde bugün düzenlemiş olduğumuz etkinliği bu günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk\'e ve silah arkadaşlarına ayrıca da tüm şehitlerimize armağan ediyoruz. Mekânları cennet olsun.\" dedi. Grup üyeleri daha sonra boğazın serin sularına girerek Cumhuriyet için kulaç attı. Yüzücüler Kız Kulesi\'ne vardıklarında tekrar İstiklal Marşı okuyarak meşale yaktı. Grup üyeleri daha sonra yüzerek tekrar Üsküdar Sahili\'ne geldiler.

Görüntü dökümü:

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-Yüzücülerin denize girmek için yürümesi

-Yüzücülerin İstiklal Marşı okuması

-Yüzücülerin saygı duruşuna durması

-Grup üyesi Hasan Eke ile röp

-Yüzücülerin denize atlaması

-Yüzücülerin Kız Kulesi\'ne doğru yüzmesi

-Yüzücülerin Kız Kulesi\'nde toplanması

-Yüzücülerin Kız Kulesi\'nde İstiklal Marşı okuması

-Yüzücülerin Üsküdar Sahili\'ne yüzerek geri dönmesi