T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet için çekilen film, milyonlarca kişiye ulaştı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü için çekilen 'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir; Adana' adlı kısa film, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştı

28 Ekim 2017 13:04

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi\'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü için çekilen \'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir; Adana\' adlı kısa film, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştı.
Daha önce \'Adana\'nın Karpuzu Her Şeye Değer\' ve \'Adana\'da Deniz Var\' klipleriyle sosyal medya platformlarında kentin tanıtımını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamera karşısına geçti. Başkan Hüseyin Sözlü, \'Böyle Olur Adanalı\'nın Cumhuriyet Videosu\' sloganıyla sosyal medyada paylaştığı 3 dakika 40 saniyelik \'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir; Adana\' adlı kısa filmde \'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa\' türküsünü hemşehrileriyle birlikte söyledi.
TARİHİ CANLANDIRDILAR
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sanat Danışmanı Mahmut Tülek\'in yönetmenliğini yaptığı \'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir Adana\' filminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rolünde, oyuncu Mehmet Tokat yer aldı. Kurtuluş Savaşı\'ndan kesitler ve Cumhuriyet\'in ilanından sonra Atatürk\'ün Adana\'ya gelişinin canlandırıldığı filmde, kentin kültürel mirası olan yapılar doğal plato olarak kullanıldı. Tarihi Varda Köprüsü, Adana Garı, Ulu Camii, Ramazanoğlu Konağı, Şakirpaşa Konağı, Tarihi Kız Lisesi binası ve Merkez Park, filme ev sahipliği yaptı.
KURTULUŞ SAVAŞI\'NDA ADANA VURGUSU
Başkan Hüseyin Sözlü, yaşlı- genç çeşitli mesleklerden Adanalılar ile Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları filmde, \'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa\' türküsünü söyledi. Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği üyelerinin de rol alıp Türk Bayrağı\'nı dalgalandırdığı filmde, Atatürk\'ün 99 yıl önce Kurtuluş Savaşı ilhamının Adana\'da doğduğunu belirttiği sözü öne çıktı. Samsun\'a çıktığı 19 Mayıs 1919\'dan 8 ay önce bir araya geldiği Adanalılar\'dan güç alan Atatürk\'ün 15 Mart 1923\'te Adana ziyaretinde söylediği, \"Efendiler; bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana\'da vücut bulmuştur. Ne mutlu Türküm diyene\" cümlesini Mehmet Tokat seslendirdi.
İZLENME VE PAYLAŞIM REKORU KIRDI
Filmin Merkez Park\'taki sahnelerinde rol alan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin bürokratları ve konservatuvar sanatçılarıyla birlikte koro olarak \'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa\' türküsünü seslendirdi. Başkan Hüseyin Sözlü, çekimleri tamamlanan filmi, sosyal medya hesaplarından yayınladı. İzlenme ve paylaşım rekorları kıran film, 2 günde  milyonlarca kişiye ulaşıp büyük beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞADANA DHA ADANA Büyükşehir BelediyesiEkim Cumhuriyet BayramıTemellendirenAdanaDahaKarpuzu HerDeğerDeniz VarAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin SözlüBaşkan Hüseyin SözlüOlur Adanalı Cumhuriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24