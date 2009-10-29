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Yaşam

Cumhuriyet için '86' metreye daldı

Dünya sualtı serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç, 5 yıl aradan sonra Bodrum'da Cumhuriyet’in kuruluşunun 86’ncı yılı adına 86 metreye daldı.

29 Ekim 2009 02:00

Dünya sualtı serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç, 5 yıl aradan sonra Bodrum'da Cumhuriyet’in kuruluşunun 86’ncı yılı adına 86 metreye daldı.

Dalışı 1 dakika 48 saniyede tamamlayan Dalkılıç, “Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar derine indim. Cumhuriyetimizin kuruluşu nedeniyle yaptığım dalıştan büyük mutluluk duydum. Performansımın çok iyi olduğunu gördüm. Aralık ayındaki yapacağım rekor denemesi öncesi bu dalış benim için büyük moral oldu” dedi. Yasemin Dalkılıç serbest dalış sporunda 1999-2003 yılları arasında sekiz dünya rekoru kırdı.

2000’de ‘Dünyanın en derine dalan kadın dalgıcı’ unvanını elde etmişti.

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