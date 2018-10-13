Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'e şikâyet edildi

CHP Bursa Teşkilatı’ndan 7 kişi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimini Atatürk’e şikâyet etmek üzere Anıtkabir’e gitti. “Ata’ya şikâyet ediyoruz” sloganıyla yola çıkan üyeler, anı defterine, “Kurmuş olduğun parti, kuruluş ilkelerini kaybetti” notunu düştü.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk’ün aktardığına göre anı defterine, “Sevgili Paşam, senin huzuruna Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler ve kadınlarız. CHP senin ve bu topraklar uğruna şehit düşmüş vatan evlatlarının bize emanetidir. Kurmuş olduğun CHP mevcut yönetim tarafından kuruluş ilkelerini kaybetmiştir. Acilen CHP’nin kuruluş amaç ve ilkelerine dönmesi gerekmektedir. Bizler çok üzgünüz” yazan parti üyesi Sara Mızrak ve Anıtkabir’e giden diğer üyeler, ihraç talebiyle disipline verildi.

Sara Mızrak konuya ilişkin olarak, ”Biz CHP'de bazı şeyler değişsin istiyoruz. Bunun için de CHP'de olan adaletsizlikleri, hukuksuzlukları Atatürk'e şikayet ettik. CHP'nin kuruluş ayarlarına geri dönmesini istediğimiz için bu eylemi yaptık" açıklamalarında bulundu.