Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya: 80 milyon gülsün diye emekten yana gazetecilik yapacağız

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, "Laiklik ilkesi bu ülkenin çimentosudur. Bu çimentodan bir gram taviz vermeyeceğiz" açıklaması yaptı. Küçükkaya "80 milyon yurttaşımızın yüzünün gülmesi için emekten yana, hakikatten yana 'gazetecilik' yapacağız" dedi.

Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Küçükkaya getirilmişti. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler olmuştu.

Değişikliğin ardından Cumhuriyet ve Küçükkaya'dan gazetenin söylemine ilişkin olarak açıklamalar geldi. Küçükkaya bugün de "80 milyon gülsün diye..." başlığıyla yayımlanan yazısında yeni açıklamalar yaparak şunları kaydetti:

7 Eylül’den bu yana geçen 10 günlük süreçte gazetemizin gerçek sahibi okurlarımıza Türkiye’nin en iyi gazetesini sunmak için emek harcadık. Yüzleri gülen arkadaşlarımızın sırtında işini en iyi şekilde yapmanın vermiş olduğu tatlı bir yorgunluk var.

Dün Halk TV’de değerli meslektaşım Enver Aysever’in sorularını tüm içtenliğimle yanıtlamaya çalıştım. Biz şimdi önümüze, geleceğe bakıyoruz. Kırmızı çizgilerimiz net... Enver Aysever’in “Ayrıntılar” programında Halk TV izleyicilerine altını çizerek söylediğim gibi üç kırmızı çizgimiz var:

Gazetemize ismini, kuruluş parasını veren Atatürk her zamanki gibi yolumuzu aydınlatacak. Laiklik ilkesi bu ülkenin çimentosudur. Bu çimentodan bir gram taviz vermeyeceğiz. Ve Cumhuriyet’te nefret dili kullanılamaz!..

Bu ilkeler ışığında laik, demokratik hukuk devleti için, 80 milyon yurttaşımızın yüzünün gülmesi için emekten yana, hakikatten yana “gazetecilik” yapacağız. Haber gerçekse Cumhuriyet’te “tartışmasız” girecek. Cumhuriyet’te mazluma kimliği sorulmayacak. Kim haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme uğramışsa Cumhuriyet, onların sesi, avazı olacak.

***

Okurlarımızın gazetemize gösterdiği ilginin farkındayız. Her geçen gün tirajımız hareketleniyor. Cumhuriyet ailesine katılacak yeni yazarlarımızı bugünden itibaren duyurmaya başlıyoruz. Çok güçlüyüz, onların kalemleriyle daha da güçleneceğiz. Eylül ayında her hafta 5 yeni yazarımız aramıza katılacak. Her pazartesi yazarlarımızı okurlarımıza duyuracağız...

Bugünkü Cumhuriyet’in birinci sayfasının manşetinde beş yazarımızın Cumhuriyet ailesine katılmasını okurlarımızla paylaşıyoruz. Özdemir İnce, Yazgülü Aldoğan, Adnan Binyazar, Deniz Yıldırım ve Zafer Arapkirli bu hafta ilk yazılarıyla gazetemizin gerçek sahibi okurlarımıza “merhaba” diyecekler...

Özdemir İnce ilk yazısıyla yarın Cumhuriyet okuruyla buluşacak. Özdemir Ağabey’in okurlarımıza “merhaba”sı nasıl olacak, ben de sizler gibi ilk yazısını büyük bir merakla bekliyorum. Kültür dünyamızın önemli isimlerinden Adnan Binyazar ufkumuzu açacak. Binyazar’ın kaleminden kültür dünyasına keyifli yolculuklar yapacağız. Zafer Arapkirli ve Deniz Yıldırım siyasetten dış dünyaya geniş bir yelpazedeki yazılarıyla okurlarımızla buluşuyor.

Ve Yazgülü Aldoğan... Yıllar önce daha Babıâli’de iken İlhan Selçuk, Yazgülü Aldoğan’la buluşup gazetemize davet etmişti. Ama o dönem Aldoğan’dan ve İlhan Abi’den kaynaklanmayan nedenlerle okurla bu buluşma gerçekleşmemişti. Şimdi o da artık Cumhuriyet ailesine katılıyor.

***

Aysever’in sorduğu ve tüm Cumhuriyet ailesinin merak ettiği bir konuya bir kez daha açıklık getirelim. Hafta sonu gazetemizin içinde verilen iki dergi “şimdilik” yayımlanmayacak. Ekim ayında efsanelerimizden Pazar Dergi’yi büyük sürprizlerle yeniden okurlarımızın beğenisine sunacağız.

Gazetemiz muhabir ve yazarlarının da katkı vereceği efsanemiz Pazar Dergi’yi titiz bir projeyle okurumuz için vazgeçilmezler arasına katmak istiyoruz.

En kısa sürede değerli yazarımız, ağabeyim Orhan Bursalı’nın katkısıyla cumartesi günleri gazetemiz içerisinde bilim sayfalarını yayımlamayı planlıyoruz. Türkiye’nin en saygın bilim insanlarının yazılarını okurlarımızla yeniden buluşturmayı düşünüyoruz.

***

Geçen hafta ilk yazımı şöyle bitirmişim:

“Okurlarımızla birlikte geleceğe Atatürk’ün laik Cumhuriyetinde yürümek istiyoruz.

Biliyoruz ki Yunus Nadi, Doğan Nadi, Nadir Nadi, Berin Nadi, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Onat Kutlar, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Cavit Orhan Tütengil, Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Oktay Akbal, Melih Cevdet Anday ve nicesi bizleri izleyecek!..

O vakit fazla söze gerek yok:

Sen Çok Yaşa Cumhuriyet!..”

Evet... Fazla söze gerek yok, sen çok yaşa Cumhuriyet!..