Cumhuriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu oldu

Can Dündar’ın ayrılmasıyla boşalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine, Murat Sabuncu getirildi. Sabuncu’nun yeni görevini Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay Twitter hesabından duyurdu.

Sabuncu, gazetenin Yayın Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Twitter hesabından paylaştığı yönetim kurulu kararında, şu ifade yer aldı:

"Can Dündar’ın istifasıyla boşalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine Murat Sabuncu’nun getirilmesine oy birliğiyle karar verildi."

Meslek hayatında Milliyet gazetesinin Ekonomi Servisi’ni yöneten Murat Sabuncu, Tempo Dergisi ve Fortune Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. Sabuncu, SKY Türk 360 TMSF’ye devredilmeden önce önce haftalık ve günlük programlar yaptı.