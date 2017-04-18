Cumhuriyet gazetesinin iki çalışanı emniyette ifade verdi

Cumhuriyet gazetesi çalışanları Yavuz Yakışkan’ın 13, Emre İper’in ise 11 gün sonra İstanbul Emniyeti’nde ifadeleri alındı. Darbe soruşturması şüphelisi M.Y. ile telefon irtibatı kurmakla suçlanan Yakışkan’ın gerçekte irtibat kurduğu M.Y’nin farklı bir kişi olduğu ortaya çıktı. ByLock kullanma iddiasını reddeden İper de derhal bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 20 yıldır gazeteye hizmet veren ulaştırma görevlisi Yavuz Yakışkan ve 13 yıllık muhasebe çalışanı Emre İper’in ifadeleri dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde alındı. Yakışkan, 4 Nisan, İper ise 6 Nisan’dan bu yana Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında tutuluyor. Çalışanlara yöneltilen suçlama ile ilgili avukatlar bilgilendirilmezken, dosya hakkında gizlilik kararı verilmişti. Soruşturmayı, gazetenin tutuklu yönetici ve yazarları hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcılardan Yasemin Baba yürütüyor.

İper bilirkişi istedi

Muhasebe çalışanı Emre İper’e, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu yönünde tespit bulunduğu söylendi. Ankara’da yürüyen bir soruşturma varken, aynı konuda İstanbul’da niçin bir soruşturma başlatıldığı anlaşılamazken, İper, emniyette, bu iddiayı "Gerekli incelemelerin yapılması halinde telefonumda ByLock programının yüklenmediği ortaya çıkacaktır" sözleriyle reddetti. İper, hakkındaki iddiayı ilk kez gözaltına alınmadan bir gün önce Cumhuriyet iddianamesinde gördüğünü, bunun üzerine derhal telefonunun imajını aldığını, ancak bununla savcılığa başvuramadan gözaltına alındığını belirtti. İper’in avukatı Tora Pekin de söz konusu iddia ile ilgili şunları söyledi: "Emre İper’in telefonu ile ilgili gazetemizin bilgi işlem servisinde yapılan incelemede, ByLock izine rastlanmadığı anlaşılmıştır. Savcılık makamı cep telefonunun kendisi ve sunduğumuz imajla gerekli bilirkişi incelemesini yaptırırsa somut gerçek ortaya çıkacaktır. Bu incelemenin müvekkilimin lekelenmeme hakkının ve güvenlik ve özgürlük hakkının zarar görmemesi için derhal yaptırılmasını istiyoruz. Birkaç saatlik bir inceleme sonucunda somut maddi gerçek ortaya çıkacaktır."

Yanlış M.Y.

Emniyette motosikletli kurye Yavuz Yakışkan’a İçişleri Bakanlığı hukuk müşaviri olan ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs iddiasıyla tutuklu ByLock kullanıcısı M.Y. isimli kişiyle telefon irtibatı olduğu iddiası yöneltildi. Bu kişinin Yakışkan’ın oğlu ile yoğun irtibatı olduğu da belirtildi. İfadeden sonra Yakışkan’ın avukatları söz konusu telefon numarasının kime ait olduğunu Yakışkan’ın oğluna sordu. Söz konusu telefon hattını Yakışkan’ın oğlunun arkadaşının kullandığını, M.Y’nin de Yakışkan’ın oğlunun arkadaşının akrabası olduğu, İstanbul’da esnaflık yaptığı ve tutuklu olmadığı ortaya çıktı. Yakışkan bu gerçek dışı iddiayla iki haftadır gözaltında tutuluyor. Yakışkan ve İper’in bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.