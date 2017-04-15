Cumhuriyet gazetesine cezaevi yasağı TBMM gündeminde

Adalet Bakanlığı’nın kararıyla, referandum öncesinde Cumhuriyet gazetesinin Türkiye'nin pek çok yerindeki cezaevlerine girişinin engellendiği ortaya çıktı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet gazetesine yönelik engellemeyi soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet gazetesi ve muhalif görülen tüm gazete ve dergilerin cezaevlerine girişi yasaklandığı iddialarını, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu Meclis gündemine taşıdı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tanrıkulu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, birçok cezaevinde Cumhuriyet ve muhalif gazetenin sokulmasının engellendiği iddiasına dikkat çekerek, "İddia doğru ise, bu konuda Bakanlığınızın bir talimatı olmuş mudur? AKP Hükümeti tarafından muhalif görülen ve yasaklanan bazı gazeteler ve dergiler hangileridir" diye sordu. Hükümet tarafından söz konusu gazetelerin cezaevlerine sokulmaması için genelge yayınlandığı iddiası bulunduğunu belirten Tanrıkulu, şu sorulara yanıt istedi:

"İddia doğru ise, bu genelgenin içeriği ve tarihi nedir? Cezanın amacı bireyi ıslah etmekken, bu uygulama mahkumları tecrit etmek amaçlı mı yapılmaktadır? Cumhuriyet gazetesi ve AKP Hükümeti tarafından muhalif görülen bazı gazete ve dergilerin yasaklandığı toplam cezaevi sayısı kaçtır? Bu cezaevlerine girişine izin verilen gazete ve dergiler hangileridir”

Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin cezaevinde dağıtılmamasının gerekçelerini soran Tanrıkulu, "Dergilerin ve gazetelerin muhalif olduğuna karar veren merci hangisidir? Bu tasnifte hangi kıstaslar kullanılmaktadır? Kamuoyunda havuz medyası olarak bilinen gazetelerin cezaevlerine girişi serbest midir? Bu gazeteler hangi cezaevlerinde dağıtılmaktadır? 2010-2017 yılları arasında yıllar bazında 14 Nisan tarihi itibarıyla Türkiye genelinde illere göre cezaevlerinde disiplin cezası verilen mahkûm sayısı nedir?”

Cezaevlerine yasak

CVumhuriyet gazetesini arayan çok sayıda okurun verdiği bilgiye göre; Trabzon Bahçecik F Tipi Cezaevi, Kırıkkale F Tipi, Manisa T Tipi Cezaevi ve Erzurum H Tipi Cezaevi’ne 11 Nisan Salı gününden itibaren Cumhuriyet’in girmesi engelleniyor.