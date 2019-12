-CUMHURİYET GAZETESİNDEN ''CUMHURİYET RESEPSİYONU'' ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, ''Fikir suçu gibi çağ dışı bir kavramdan henüz kurtarılamamış olması Türkiye'nin en önemli eksikliklerinden birini oluşturuyor'' dedi. Cumhuriyet Gazetesince Devlet Konukevinde düzenlenen ''Cumhuriyet Resepsiyonu''na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Başkanvekili ve CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu, DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ile eşi Ferda Paksüt, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, bazı milletvekilleri, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Rahşan Ecevit, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, bazı gazete ve televizyonların temsilcileri, köşe yazarları ile çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konuşan Erinç, ulu önder Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Gazetesinin kuruluşunda payı, çabası ve katkısının olduğunu söyledi. Türkiye'de basının bir takım sorunlarının olduğunu dile getiren Erinç, 21 Ekim 1840'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin kurulması ile Türkiye'de fikir gazeteciliğinin başladığını belirtti. Fikir gazeteciliğinin başlamasının üzerinden geçen uzun süreye rağmen başta Mustafa Balbay olmak üzere 47 gazetecinin cezaevinde olduğunu anımsatan Erinç, ''Fikir suçu gibi çağ dışı bir kavramdan henüz kurtarılamamış olması Türkiye'nin en önemli eksikliklerinden birini oluşturuyor'' diye konuştu. Erinç, Cumhuriyet Gazetesinin kurulduğu günden bu yana laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu özelliklerinin değişmemesi için çaba harcadığını ve bundan sonra da harcamaya devam edeceğini bildirdi. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer ise Cumhuriyet balolarının düzenlendiği tarihi bir mekanda resepsiyon düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çakırözer, şunları söyledi: ''O günlerden bugünlere nasıl bir Türkiye'nin hayal edildiğini akıllara getirmemek olası değil. Herhalde o günlerden bugüne bakıldığında Türkiye'nin her alanda ayrışma ve bölünme içinde bulunduğu, anlamsız tartışmalarla zamanını geçiren bir ülke olacağı düşünülememişti. Ülkemizin ve ulusumuzun içinde bulunduğu ve kurucu kadronun öngörmediği bu gidiş karşısında bir an önce bilinçle, yeniden Atatürk'ün gösterdiği hedef ve amaçlar doğrultusunda 1923 devrimi ile kurulmuş cumhuriyetin rayına bir an önce oturtulmasını gönülden diliyoruz.'' Hayatını kaybeden gazetecileri de anan Çakırözer'in ''Evrensel hukuka aykırı olarak 600 gündür özgürlüğünden mahrum bırakılan Sayın Mustafa Balbay'a da buradan hepimiz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum'' sözleri davetliler tarafından alkışlandı. Dans gösterisi ve müzik dinletisinin de sunulduğu resepsiyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul'daki programı nedeniyle geç katıldı. Kılıçdaroğlu salona girişinde davetliler tarafından alkışlandı. Davetlilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, fotoğraf da çektirdi. Öte yandan gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Çankaya Köşkü'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılıp katılmayacağına ilişkin soru üzerine, resepsiyona katılmayacağını belirtti. Sav, ''Ben bu tür resepsiyonlara zaten belli bir dönemdir gitmiyorum. Buna da gitmemi gerektiren özel bir durum yok'' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ise aynı soruyu, ''29 Ekimlerde eski Meclisten Anıtpark'a Çankaya Belediyesinin etkinlikleri oluyor. Bu etkinlikler de o saatlere denk geliyor. O nedenle ben bu etkinliklerde olacağım'' yanıtını verdi. Gecenin sonunda davetliler 10. Yıl Marşı'nı söyledi.