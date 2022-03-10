Cumhuriyet gazetesinde bir isimle daha yollar ayrıldı

Cumhuriyet gazetesinde Dış Haberler Servisi Sorumlusu Mine Esen, gazete ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya'nın görevden alınmasının ardından başlayan istifa dalgası devam ediyor.

Esen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi ayrılık zamanı... Yaklaşık 24 yıl önce Cağaloğlu'nda canım gazetem Cumhuriyet'in kapısından heyecanla girdiğim gün dün gibi. Babıali'nin 'Dışışleri Bakanı' sevgili Ergun Balcı ekolünde, her gün aynı heyecanla, dinmeyen habercilik aşkıyla geçen gündüz, geceler, nice dostluklar. Bu yolculukta yanımda olan, destek, bilgi deniziyle hayatıma renk katan herkese içten teşekkürler. Şimdilik küçük bir soluklanma... Sonra yine yola devam..." ifadesini kullandı.