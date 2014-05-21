Cumhuriyet gazetesinde 8 yıldır süren grevi çalışanlar bile unuttu!

Cumhuriyet gazetesinde 8 yıl 3 aydır kesintisiz şekilde bir grev sürüyor. Kimsenin haberi olmadan kâğıt üzerinde süren grev, bugün itibariyle 3 bin günü geçti. Ancak Türkiye tarihinde bir benzeri olmayan grevden, sadece kamuoyu değil, çalışanların çoğunun da haberi yok.

Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet gazetesinde Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) 6 Eylül 2005 tarihinde başlattığı ve hukuken hâlâ devam eden grevle ilgili yaşanan kilitlenmenin artık çalışanların lehine bir şekilde çözülebilmesi için Türk-İş yönetimi devreye girdi. Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak gazete yönetimini ziyaret etti. Yeni toplu sözleşme taslağı gazete yönetimine iletildi.

Sendika bitiremiyor

TGS, hukuken grevde oldukları için 8 yılı geçkin süredir aidat alamayınca, medyada sendikalı gazeteci yokluğu nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düştü. TGS, Cumhuriyet'teki üyelerinden bir süre daha aidat alamazsa, ekonomik sorunu daha da büyüyecek. Bu nedenle, 8 yıl önce başladığı ilk günden bu yana fiilen uygulanmayan ama hukuken devam eden grevin sonlandırılmasını TGS de istiyor. Ancak yasal olarak TGS, grevi kendi kararıyla sonlandıramıyor. Sendikanın böyle bir karar alması halinde, yetkisi düşüyor. Cumhuriyet gazetesi işvereni de (Cumhuriyet Vakfı) sadece hukuken var olan ve başından beri hissedilmeyen grev nedeniyle herhangi bir adım atamıyor. Kısıtlı bir bütçeyle yayımlanan gazetenin ise, ikramiye ödemelerini de içeren toplu sözleşmeyi imzalaması durumunda mali krize gireceği belirtiliyor. Bu nedenle yıllardır devam eden bu kilitlenmiş sürecin bitirilebilmesi için TGS yönetimi Türk-İş yönetiminden yardım istedi. Türk-İş’in de bu konuyla ilgili adım attığı öğrenildi.

Türk-İş'ten gazeteye ziyaret

Bu kapsamda Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak’ın, önceki hafta Cumhuriyet gazetesi yönetimiyle görüşerek sürecin bitirilmesi için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Taraflar arasında bir uzlaşma tutanağı imzalanması ve böylelikle grevin bitirilmesi için bazı öneriler getirdiği belirtildi. Kavlak’ın, gündeme getirdiği çözüm önerilerine her iki tarafın da sıcak baktığı belirtiliyor. Bu kapsamda hazırlanan toplu sözleşme taslağı gazete yönetimine sunuldu.

Ay sonunda bitebilir

Toplu sözleşme taslağında, son birkaç yıldır çalışanlarına zam yapamayan Cumhuriyet gazetesi yönetiminin düşük oranlı da olsa bir ücret artışı yapması öngörülüyor. Tarafların görüşmelerin ardından bir uzlaşma yolu arayacakları belirtiliyor.

8 yıllık grevle tarihe geçtiler

Cumhuriyet gazetesinde 8 yılı aşkın bir süredir yaşanan süreç 2005 yılında başladı.

TGS ve Cumhuriyet gazetesi yönetimiyle 2004 yılının son aylarında kurulan toplu sözleşme masasında anlaşma çıkmayınca görüşmeler kilitlendi. Uzlaşmazlıkla ilgili olarak arabulucu sürecinden de bir çözüm çıkmayınca TGS 6 Eylül 2005 tarihinden itibaren grev başlattı.

Ancak, Cumhuriyet gazetesinde ilan edilen grev kararına çalışanlar uymadı ve greve çıkmadılar. Yetersiz üye desteği nedeniyle grev kâğıt üzerinde kaldı. TGS, bu nedenle işyerinde grev pankartı asmadı. O tarihten itibaran da Cumhuriyet gazetesinde kâğıt üzerinde kalmış bu grev uygulaması sürdü.

TGS yönetimi, aradan geçen süre içinde grev kararının kaldırılması için en azından bir protokol imzalanması yönünde girişimlerde bulundu. Ancak Cumhuriyet gazetesi yönetimi, bu girişimlere rağmen, grevi sonlandıracak protokolü, mali sıkıntı nedeniyle imzalamaktan kaçındı. Grev kararının kalkması için mutlaka işveren ile bir sözleşme/ uzlaşma metninin imzalanması gerekiyor. Sözleşme imzalanmadan grev kararının kaldırılması halinde, TGS’nin bu işyerindeki yetkisi düşüyor.

Greve giden süreçte sendika, gazete yönetiminin en son 2001 tarihinde sendika aidatlarını yatırdığını, o tarihten Nisan 2005′e kadar olan döneme ilişkin hiçbir ödeme yapmadığını açıklamıştı. Ancak gazete yönetiminin, Mayıs 2005 tarihinden itibaren aidatları düzenli olarak ödemeye başladığı biliniyor. Geçmişte biriken borçlar ise halen ödenmiş değil.