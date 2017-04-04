Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları için 156 gün sonra iddianame hazırlandı!

Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve avukatları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Can Dündar, Akın Atalay, Ahmet Şık, Bülent Utku, Kadri Gürsel ve Aydın Engin ile "jeansbiri" Twitter hesabının sahibinin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltılardan 156 gün sonra iddianame hazırlandı. Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinden 61 gün sonra gözaltına alınarak tutuklanan Ahmet Şık'ın dosyası da ana dosyayla birleştirildi. İddianamenin, iktidara yakın yayınlara sızdırılan kısmında, gazetenin son üç yıldaki yayın politikasının başlıca suçlama dayanağı olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ve Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından hazırlanan iddianamede, 'bir numara' olarak Can Dündar gösteriliyor.

Hakkında iddianame düzenlenen diğer kişiler şöyle:

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Utku, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Güray Öz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Karasinir, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet gazetesi yazarı Aydın Engin, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet Gazetesi Mali İşler Müdürü Bülent Yener, @jeansbiri isimli Twitter hesabı sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu, Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, Cumhuriyet gazetesi ABD muhabiri İlhan Tanır, Cumhuriyet Gazetesi Muhasebe Müdürü Günseli Özaltay.

Kime, ne kadar ceza isteniyor?

İddianamede Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" iddiasına dayanan suçlamadan ayrı ayrı 7,5 yıl 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" iddiasına dayanan suçlamadan ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Savcı, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" iddiasına dayanan suçlamadan ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Gazeteci Ahmet Şık'ın ayrıca "PKK ve DHKP/C” silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" iddiasına dayanan suçlamadan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"Son 3 yılda değişime uğradı" iddiası

Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Cumhuriyet gazetesinin 7 Mayıs 1924'te Atatürk'ün talimatıyla yayın hayatına başladığı anlatıldı. Gazetenin 90 yıllık geçmişinde kurucusu Yunus Nadi'nin belirlediği amaç ve hedefleri çerçevesinde yayın yaptığı kaydedilen iddianamede, son 3 yılda ise geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönünde değişime uğradığı iddia edildi.

Açıklanmadan önce bugün başta Sabah olmak üzere iktidara yakın bazı gazetelerde içeriğine dair bilgiler verilen iddianamede, Can Dündar'ın 2013 yılında gazetenin başına geçmesi ile birlikte gazetenin kuruluş amaç ve hedeflerinin dışına çıkarak farklı bir yörüngeye oturduğu öne sürüldü. "Gazete bu dönemde adeta FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerinin savunucusu ve kollayıcısı olmuştur" iddiasının öne sürüldüğü iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Dosyamız şüphelilerinden Can Dündar'ın 08/02/2015 tarihinde Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğine gelmesinden sonra, gazetenin yayın politikası radikal şekilde değişmiş, bu değişiklik basit editoryal tercihlerin ötesine geçerek, gazetenin FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C silahlı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet eden, manipülatif haberleri yaygınlaştıran, MİT Tırları hadisesinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı hakkında "teröre destek veren devlet ve Cumhurbaşkanı" imajını yaratan bir yayın organı haline gelmesine neden olmuştur. Öte yandan gazetenin yapmış olduğu yayınlarla terör örgütleri ve faaliyetlerini "sevimli göstermeye", güvenlik güçlerinin meşru operasyonlarını etkisizleştirmeye çalıştığı, bu doğrultuda algı yaratmaya yönelik kapsamlı haberlere imza atıldığı saptanmıştır.

FETÖ/PDY'nin medya aracılığıyla giriştiği algı operasyonlarının en temel örnekleri olan ve Cumhuriyet gazetesinde günlerce süren yazı dizileriyle ele alınan konulardan anlaşılacağı üzere, örgüt medya aracılığıyla giriştiği algı operayonunu özellikle Cumhuriyet gazetesi üzerinden gerçekleştirmeyi arzulamıştır. Atatürkçü çizgisiyle bilinen, TSK mensupları arasında ve bürokraside rahatlıkla kendisine yer bulabilen Cumhuriyet gazetesi, FETÖ/PDY'nin diğer yayın organlarının (Taraf, Zaman, Bugün, Samanyolu TV gibi) itibarsızlaşması ve kamuoyu nazarında güvenilirliklerini kaybetmeleri sebebiyle örgüt tarafından hedef seçilmiş, gazete ve örgütün birbirine bütünüyle zıt çizgileri, öncelikle gazetenin güncel yayın politikasını belirleyen Cumhuriyet Vakfı'nın ele geçirilmesi suretiyle kesişmeye zorlanmıştır. Bu aşamadan sonra vakıf tarafından belirlenen genel yayın yönetmenleri eliyle gazete FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C lehinde çalışan bir yayın organı haline getirilmiştir. Gazetenin yayın politikasındaki değişimin şüpheli Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliğine getirilmesiyle başladığı, şüphelinin bu görevi 08/02/2015-06/07/2016 tarihleri arasında icra ettiği, 01/09/2016 tarihinden sonra bu görevi Murat Sabuncu'nun üstlendiği, belirtilen tarihlerde gazetedeki haberleri seçme ve aktarma usulünün esasen bu kişiler tarafından belirlendiği, bununla birlikte Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmeninin Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenip atanması sebebiyle bu süreçte yaşanan yayın politikası değişikliğinden ve haberlerin aktarılış şekillerinden yönetim kurulunda bulunan tüm şüphelilerin sorumluluğu bulunduğu açıktır."

ByLock iddiası

Sabah'ın haberine göre, 19 kişinin Gülen cemaatinin kripto haberleşme programı olduğu belirtilen ByLock kullanan kişilerle yoğun irtibatının olduğu öne sürülen iddianamede, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'in 92 ByLock kullanıcısı ile irtibatlı olduğu iddia edildi.

Jeansbiri ve İlhan Tanır da iddianamede

İddianamede, @jeansbiri Twitter hesabının sahibi çıkan Ahmet Kemal Aydoğdu da şüpheli olarak yer aldı. Ayrıca gazetenin eski ABD muhabiri İlhan Tanır'ın uzun süre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan yayınlar arasında yer alan Haberdar.com'da görev yaptığı, son dönemde Cumhuriyet'e transfer edildiği iddianamede yer aldı.

Savcı 'FETÖ üyeliği'nden yargılanıyor

Cumhuriyet'in yöneticilerini ve yazarlarını "FETÖ adına suç işlemekten" gözaltına aldıran İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, 'FETÖ üyeliği' ve 'suç uydurmaktan' yargılanıyor.

"FETÖ’nün Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu" iddiasına yönelik suçlamalarla ilgili açılan davada, tamamı savcı ve hâkimlerden oluşan 54 kişi arasında Murat İnam da bulunuyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 3 bin 153 sayfalık iddianamede, birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu, 997 müşteki var.

Davanın sanıklarına yönelik yöneltilen suçlamalar şöyle:

1) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü),

2) Siyasi ve Askeri Casusluk,

3) Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama ve Bu Suça Teşebbüs Etmek,

4) Cebir Ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya Veya Görevlerini Yapmasını Kısmen Yada Tamamen Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek,

5) Suç Uydurma,

6) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek,

7) Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Verilerin Kaydedilmesi,

8) Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme

9) Görevi Köteye Kullanmak

10) Resmi Belgede Sahtecilik…