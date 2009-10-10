Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Sucu'yu bugün uğurluyoruz

T24 - Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve "Enternet" köşesi yazarı Mehmet Sucu, bir süredir tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Akciğer kanseri ile mücadele eden usta gazeteciyi kaybeden ailesine, Cumhuriyet gazetesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

1960 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Mehmet Sucu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans yaptı.

1982 yılında Hürriyet gazetesinde muhabir olarak meslek hayatına başlayan Sucu, daha sonra Günaydın gazetesinde görev aldı. 1995 yılında Cumhuriyet gazetesinde yazı işlerinde çalışmaya başlayan Sucu 2002 yılında gazetede Yazı İşleri Müdürü oldu.



'Halk Bunu bilmesin'



"Halk Bunu Bilmesin" ve "12 Eylül Yasakları" adlı iki kitabı bulunan Mehmet Sucu'nun çalışmaları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü'ne değer görüldü.

Canan Sucu ile evli olan usta gazeteci Fırat Sucu'nun babasıydı.

Mehmet Sucu uzun süredir Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde "sayfa tasarımı" konusunda dersler veriyordu.

Mehmet Sucu'nun cenazesi bugün (11 Ekim 2009 Pazar) ikindi namazının ardından Şişli Camisi'den alınarak Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

