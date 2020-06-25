Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay: AKP, CHP'nin sinir uçlarıyla oynayarak bir oyun kuruyor

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Canan Kaftancıoğlu'na açılan davanın İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri için yenileme kararı verilmesinden sonra, 9 yıl 8 aylık onama kararının da 23 Haziran seçimlerinin yıldönümünde verildiğine işaret ederek, "Yargının nasıl bir intikam ve gözdağı aracı olarak kullanıldığının en net fotoğrafı!" diye yazdı

Mustafa Balbay, son 1.5 aylık süreçte CHP Adana Yüreği Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın delilsiz iftira ile tutuklandığını, camilerde Çav Bela şarkısı çalanları bulmak yerine CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in tutuklandığını, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğünü belirterek, "Gençlik kolları başkanı, eski il başkan yardımcısı, milletvekili, en büyük şehrin il başkanı...

Bunun nereye gideceğini görmemek için kör olmak yetmez! AKP, CHP’nin sinir uçlarıyla oynayarak bir oyun kuruyor. Bu oyuna gelmiyoruz demek çözüm değil... Sadece CHP’ye yapılanlar üzerinden direnç oluşturmak da çözüm değil. Kamuoyunda “CHP sadece kendisini kurtarmaya çalışıyor” algısı olur.

Toplumda AKP dahil bütün partilere oy verenleri kapsayacak bir vicdan koalisyonunun zemini var..." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...