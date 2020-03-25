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Koronavirüs

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen Koronavirüs şüphesi ile tedavi altına alındı

25 Mart 2020 20:45

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen (80) Koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Sirmen'in tedavi altına alınmasının ardından gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, "Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak" dedi.

Ali Sirmen'in rahatsızlığını sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Küçükkaya, şunları yazdı;

''Cumhuriyet'in çınarı, değerli yazarımız, ağabeyimiz Ali Sirmen korona şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu düne göre daha iyi seyrediyor. Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak… okurlarına, sevenlerine ve Türkiye'ye mesajı #EvdeKal''

 

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