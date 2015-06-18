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Cumhuriyet gazetesi tarihinde bir ilk: Ramazan sayfası

“Cumhuriyet, ramazanı ‘siyasetin aç gözlü sofralarına karşı Gezi’nin yeryüzü sofraları’ şiarıyla karşılıyor"

18 Haziran 2015 10:27

Cumhuriyet gazetesi tarihinde ilk kez ramazana özel bir sayfa hazırlayarak okuyucularının karşısına çıktı. Prof. Tayfun Atay’ın hazırladığı, ramazan ayı boyunca tam sayfa yayımlanacak olan sayfada ilahiyatçılarla röportajlardan fıkhi konulara; iftar ve sahur sofralarına kadar halkın nabzı da tutulacak.

Gazetenin bugünkü nüshasında (18 Haziran 2015) iki manaşetle çıkan Cumhuriyet, birinci manşet sayfasını Süleyman Demirel’in vefatına ayırırken, ikinci manşet sayfasının sürmanşetinde “Ramazan Yeryüzü sofraları” başlığıyla Ramazan sayfası hazırladıklarını duyuran bir haber yayımladı.

Bugün yayımlanan ilk sayfada, Selin Ongun’un ilahiyatçı İhsan Eliaçık’la yaptığı röportaja yer verildi. Tayfun Atay da “Ticaretin de sultanı oldu” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Sayfada Artun Ünsal’ın “Sofra sohbetleri” köşesinde de “Bu ne iştah ya Rabb!” başlıklı bir yazı dikkat çekiyor. "Faydalı bilgiler" bölümünün yer alacağı sayfada bugünkü konu “Nefs” başlığı altında irdelenmiş.

Cumhurriyet, hazırladıkları Ramazan sayfasını şu sözlerle yorumladı:

“Cumhuriyet ramazanı ‘siyasetin aç gözlü sofralarına karşı Gezi’nin yeryüzü sofraları’ şiarıyla karşılıyor. Ve bambaşka bir ramazan sayfasının mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Hayırlı ramazanlar!”

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