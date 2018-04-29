Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye kararı çıkmadı

Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti dördüncü duruşmada tutuklu sanıklar Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet ayrıca ilerleyen duruşmalarda Mehmet Faraç, Leyla Tavşanoğlu ve Doğan Satmış'ın tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Karar mahkeme salonunda alkışlar ve "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla protesto edildi.

Bir mahkeme üyesi ise Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın tahliyesini talep etti.

Gazetenin eski yazarlarından Doğan Satmış'ın, eski Cumnhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve MİT TIR'ları haberine ilişkin verdiği söyleşi, ek delil olarak dava dosyasına girdi.

Bir sonraki duruşmalar 25 ve 26 Aralık'ta yapılacak.

Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istemişti.

Davanın bugünkü duruşmasında yaşananlar özetle şöyle:

Sabah saatlerinde Emre İper'in telefonunda ByLock olduğuna ilişkin iddialar gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Avukat Tora Pekin, "Dosyada Emre İper'in telefonunda ByLock olduğuna ilişkin tek bir teknik açıklama yok, sadece MİT'in listesinden alınmış bir girdi var. O listelerde nasıl haksızlıklar yapıldığına dair burayı gazete haberlerine boğmak mümkün. Bilirkişi 'ByLock vardır' diye rapor veremedi. Emre İper'in telefonunda ByLock olduğuna dair bir rapor dosyanıza asla gelmeyecek" dedi.

Ardından Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi dinlendi.

Bilirkişi Tuncay Beşikçi, "Sanığa ait incelenen telefon 9 Kasım 2013'te kullanılmış. Telefon ilk kullanıldığından beri hiç formatlanmamış. İnceleme açısından çok uygun çünkü geriye dönük silinmiş dosyaları kurtarabiliyoruz" diye konuştu.

Beşikçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Android olması da avantaj, Apple ve Blackberrylerde şifreleri kıramayabiliyoruz. İçerik araması yaptım, FETÖ ile ilgili anahtar kelimeler oluşturdum ve sonucunda FETÖ bağlantısı göremedim. Telefonda en çok Whatsapp kullanılmış. Yedekleriyle saklanmış. Bilinen tüm yöntemlerle ByLock aradım. hiçbir ByLock emaresine rastlamadım."

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Osman Kavala'nın soruşturması kapsamında cep telefonu inceleme tutanağının dosyaya girdiğini açıkladı. Dağ, Kavala ile Aydın Engin arasındaki bir yazışmayı okudu.

Murat Sabuncu yazışma sonrası, "Ara karar aynı, savcı mütalaası aynı, son anda size ulaştırılan belgeler aynı bir yılı doldurduk, her şey aynı! Özgürlüğümüzü kaybedişimizin üstünden bir yıl geçti. Sayın savcı aynı deja vu'yu yaşattı bize" dedi.

Sabuncu ayrıca "Cumhuriyet kimseden emir almaz. Cumhuriyetçilere emir verecek kimse daha anasından doğmadı. Biz gazeteciliği savcılardan mı öğreneceğiz? Yaşı kadar gazetecilik yaptığım bilirkişi mi öğretecek biz gazeteciliği?" ifadelerini kullandı.

İddianamede, Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerine "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamaları yöneltiliyor.

Ayrıca gazetenin yayın politikasının son 3 yıllık dönemde, özellikle de 15 Temmuz darbe girişimine giden süreç ve sonrasında değiştiği belirtiliyor.

İddianamede, gazetenin "yıkıcı ve bölücü haberlere imza atm", "terör örgütleri liderlerinin ve yöneticilerinin şiddet çağrısı yapan açıklamalarına yer verme" ve "terör örgütü liderlerini sevimli ve meşru gösterme" gibi suçlamalara da yer veriliyor.

Tarık Tolunay da bugünkü duruşmayı çizimleriyle takip etti.