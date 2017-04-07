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Cumhuriyet gazetesi çalışanına ByLock iddiasıyla gözaltı

Aynı soruşturma kapsamında, gözaltına alınan gazetenin motorlu kurye çalışanın da emniyetteki işlemleri sürüyor

07 Nisan 2017 14:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet gazetesi, yönetici, yazar ve avukatları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına dair yürütülen soruşturma kapsamında gazete çalışanı 1 kişi 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan Y. E. İ., sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Bu arada aynı soruşturma kapsamında, gözaltına alınan gazetenin motorlu kurye çalışanın da emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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