Cumhuriyet Gazetesi 96 yaşında

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yunus Nadi'nin milli mücadele sırasında Ankara'da çıkardığı Anadolu'da Yenigün gazetesini İstanbul'da Cumhuriyet adıyla yayımlamasını istemesi üzerine kurulan Cumhuriyet gazetesi, 96'ncı yaşını kutluyor.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Cumhuriyet gazetesinde küçük bir kutlama yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesinin 96. yaşını kutlayarak, “Cumhuriyet Gazetesi, yine demokrasi mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de, “Öncelikle tüm Cumhuriyet çalışanlarına bu zor dönemde başarı ve sağlık dileklerimi iletiyorum. Gazetenin 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Cumhuriyet’in Atatürkçü düşünceye bağlı, çağdaş, demokratik, laik, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yayın hayatını uzun yıllar sürdürmesini diliyorum" mesajını iletti.

Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, gazetenin 96. yaşı nedeniyle yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet 96 yıldır basın ve özgürlük mücadelesi veren bir gazetedir. Her dönemde direnişin kalesi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Sembolik kutlamada gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazetenin simge ismi yazarımız Şükran Soner ile birlikte 96. yaş pastasını kesti. Alev Coşkun etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet 96 yıldır basın ve özgürlük mücadelesi veren bir gazetedir. Her dönemde direnişin kalesi olmuştur. Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilkelerini savunmaya devam edecektir. Cumhuriyet gazetesi 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin her dönemine tanıklık etmiştir. Şu anda Cumhuriyet rejiminin, gerçek demokrasinin tüm ilke ve kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla mücadelesine devam etmektedir. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin tam ve kusursuz demokrasiyle taçlandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Cumhuriyet gazetesinin 96. yılı kapsamında gelen mesajların bazıları ise şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

Gazetecilik, demokrasinin en önemli araçlarından birisidir. Farklı duyguları, düşünceleri, faaliyetleri, yaşanmışlıkları halkımızla paylaşmak için vazgeçilmez bir unsurdur. Milletimizin haber alma özgürlüğüne 96 yıldır büyük katkı sağlayan ve Türk basınının mihenk taşlarından olan Cumhuriyet gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm basın emekçilerinin ve gazete yönetiminin başarılarının devamını diliyorum.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün:

Cumhuriyet gazetesi özgür basının özgür sesi, gerçek haberciliğin adresi, Uğur Mumcu’ların, Ahmet Taner Kışlalı’ların bizlere emanetidir. Cumhuriyet gazetemizin çizgisini bozmadan yayın hayatına devam etmesini sağlayan Vakıf yönetiminden, genel yayın yönetmenine ve değerli yazarlarımızdan gazetenin bizlere ulaşmasını sağlayan matbaacısından dağıtıcısına tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen:

Bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile kurulan Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bütünleşmiş, Türk devletinin hem içeride, hem dışarıda tanıtım ve propagandasını yaparak tüm dünya tarafından tanınmasına ve anlaşılmasına büyük katkıda bulunmuştur. O nedenle Cumhuriyet gazetesi, hiçbir zaman yalnızca bir gazete olmamıştır. Gazeteniz, Cumhuriyet değerlerimizin en güçlü savunucularından biridir.

Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet demokrasi mücadelesi veriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetenin 96. yılını gönderdiği mesajla kutladı:

“Türkiye’de gazeteciliğin mihenk taşı olan, Cumhuriyet Gazetesi’nin 96. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin neredeyse her anına tanıklık etmiş, medyanın asli görevi olan “denetleme” görevini korkusuzca yapmış bir gazete olarak, bünyesinde yetişen nice aydını da Türkiye’ye armağan eden Cumhuriyet Gazetesi, bu yıllar içerisinde aynı zamanda birçok bedel de ödemiştir.

Yazarları katledilen, baskıyla, cezalarla, yasaklamalarla “makul” olması istenen Cumhuriyet Gazetesi, halkın haber alma hürriyetini savunmaktan asla geri durmamıştır. Bugün yine medya üzerinde baskıların olduğu bir dönem yaşıyoruz.

Ve benim ilkokul yıllarımda, babamın Bingöl’ün Genç ilçesindeki memuriyeti sırasında tanıştığım Cumhuriyet Gazetesi, yine demokrasi mücadelesi veriyor. Şundan eminim, gerçek gazeteciler, her türlü baskıya rağmen doğruları savunan, halka gerçekleri anlatanlardır. Cumhuriyet Gazetesi’nin 96. yaşını kutlarken, her bir biriminde görev alan, işini layıkıyla yapmaya çalışan tüm emekçilerine de daha güzel ve özgür günlerde bir arada olma dileğimi iletiyorum.”