Cumhuriyet: Gazetemizin savunma avukatlarının elinde olmayan iddianame yandaş kalemlerde!

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Can Dündar, Akın Atalay, Ahmet Şık, Bülent Utku, Kadri Gürsel ve Aydın Engin ile "jeansbiri" Twitter hesabının sahibinin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltılardan 156 gün sonra hazırlanan iddianamenin savunma avukatlarının eline geçmediği ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi haberinde "Susturma operasyonunda tutuklanan yazar ve yöneticilerimiz hakkında hazırlanan iddianame, avukatlara dahi verilmeden iktidarın yandaşı Sabah gazetesine servis edildi. Sabah'ın yayınladığı iddianamede, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan savcı, gazetecileri ByLock kullanıcılarıyla irtibatlı olmakla suçluyor" ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberi şöyle:

Cumhuriyet Gazetesi'ni susturma operasyonunda tutuklanan yazar ve yöneticilerimiz hakkında aylardır hazırlanması beklenen iddianame, iktidarın yandaşı Sabah gazetesine servis edildi.

Sabah'ta yayınlanan, temel bir suçlamanın bulunmadığı gibi algı oluşturmaya yönelik hazırlanmış iddianamede yazar ve yöneticilerimize "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarının yöneltildiği iddia ediliyor.

Sabah'a servis edilen iddianamede, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Utku, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Güray Öz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Karasinir, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aydın Engin, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet Gazetesi Muhasebe Müdürü Günseli Özaltay, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Ahmet Şık, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul eski üyesi Bülent Yener ile birlikte gazeteci İlhan Tanır ve Twitter paylaşımları nedeniyle tutuklanan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun adı geçiyor.

FETÖ sanığı savcıdan ByLock suçlaması

FETÖ sanığı savcının hazırladığı iddianame, 7 Mayıs 1924 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan gazetemizin terör örgütleriyle irtibatlandırılmaya çalışıyor. Sabah'ın yayınladığı iddianamede, mesleği gereği herkesle iletişime geçebilecek olan Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'in ByLock kullanıcılarıyla irtibata geçtiği öne sürülüyor.

Cumhuriyet'in avukatlarına verilmeden iktidarın yandaşı Sabah'a verilen iddianame hakkında Cumhuriyet Gazetesi Avukatları'nın incelemesi sürüyor.