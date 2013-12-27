Cumhuriyet: Ethem Sancak'ın 'Yönetime girebilirim' sözü şaka olmalı

Cumhuriyet gazetesi Yönetim Kurulu, "Çukurova Grubu'nun Cumhuriyet gazetesinde hissesi vardı. Akşam-Skyturk'le birlikte o hisseler de bana geçti. Cumhuriyet gazetesine yönetim kurulu toplantılarına katılmak istediğimi belirttim" diyen işadamı Ethem Sancak’a yazılı bir açıklamayla cevap verdi.

Açıklamada, “Bu ifadeler eğer Sayın Sancak’a ait ise, bulunulan ortamda espri olarak söylenmiş bir söz olduğunu tahmin ediyoruz. Zira, hem Sayın Sancak’tan gazetemize böyle bir bilgi gelmemiştir, hem de gazetemizin yönetim kurulu toplantılarına katılabilmesi mümkün değildir” denildi.

Cumhuriyet gazetesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Hürriyet gazetesinin bugünkü (27/12/2013) nüshasının 1. sayfasında yer alan “Cumhuriyet’in yönetimine girebilirim” başlıklı yazıyla ilgili yanlış anlamaları önlemek için aşağıdaki bilgilerin kamuoyuna duyurulması gerekli görülmüştür.

Cumhuriyet gazetesinin imtiyaz sahibi CUMHURİYET VAKFI’dır. Cumhuriyet gazetesinin yayın ilke ve politikalarını belirlemek ve denetlemek hak ve yetkisine sahip olan tek kurum da Cumhuriyet Vakfı’dır. Cumhuriyet Vakfı’nda hiçbir kişi ya da kurumun hissesi yoktur ve olamaz.

Cumhuriyet gazetesini Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş yayımlamaktadır.

Yayımcı şirketin yönetim imtiyazlı hisselerinin tamamı Cumhuriyet Vakfı’na aittir. Yayımcı şirketin hisselerinin %55’i de yine Vakfın yönetim imtiyazına sahip olduğu Yeni Gün Holding A.Ş’ nindir. Böylelikle, Cumhuriyet Vakfı, Cumhuriyet gazetesini yayımlayan şirket üzerinde hem tek başına yönetim imtiyazını elinde bulundurmakta, hem de doğrudan ve dolaylı olarak hisselerin %70’ini kontrol etmektedir.

Bugün itibariyle, yayımcı şirketin Cumhuriyet Vakfı ve Yeni Gün Holding A.Ş dışında 18 hissedarı daha bulunmaktadır. Bu 18 hissedardan 17’si gazetemiz çalışan ve yazarları olup hisselerinin toplamı yaklaşık %25 oranındadır. Diğer bir hissedar ise %4,8 oranında hisseye sahip olan “T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş” dir.

T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Çukurova grubunun borçları nedeniyle TMSF yönetim ve denetimine geçmesinin ardından, geçtiğimiz haftalarda tüm malvarlığı ile birlikte Sayın Ethem Sancak’a devredildiği basından öğrenilmiştir.

Hürriyet gazetesindeki haberde, Sayın Ethem Sancak’a atfen; “Artık Cumhuriyet gazetesinin yönetimine girebilirim”, “Cumhuriyet gazetesine, yönetim kurulu toplantılarına katılmak istediğimi bildirdim” şeklinde ifadeler de yer almıştır. Bu ifadeler eğer Sayın Sancak’a ait ise, bulunulan ortamda espri olarak söylenmiş bir söz olduğunu tahmin ediyoruz. Zira, hem Sayın Sancak’tan gazetemize böyle bir bilgi gelmemiştir, hem de gazetemizin yönetim kurulu toplantılarına katılabilmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla, yayımlanan bu haber vesilesiyle Cumhuriyet gazetesinin yayıncılık ilke ve politikaları üzerinde kuşku yaratılmak istenmesi nafile bir çabadır. Gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı gibi böyle bir olasılık da bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Cumhuriyet Gazetesi

Yönetim Kurulu