-'Cumhuriyet Eğitim Gezileri' Samsun'dan başlayacak ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ''Cumhuriyet Eğitim Gezileri'' bu yıl Samsun'da düzenlenecek törenle başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer yayımladığı ''Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi'' konulu genelgede, gezilerin 27 Eylül-27 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Dinçer, projeyle ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören farklı coğrafi bölgelerdeki öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, okulda aldıkları eğitime paralel olarak tarihte ve Cumhuriyetin kurulmasında önemli yeri olan Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya ve Çanakkale illerinde bulunan şehitlikler, müzeler, anıtlar, tabyalar, milli parkların ve ören yerlerinin gezileceğini belirtti. Öğrencilerin Çanakkale ve Milli Mücadele Destanı'nın önemini kavramaları ve bu yolla milli şuurlarının güçlendirilmesine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini kaydetti. -Otobüslerde eğitici belgesel, film izlettirilecek- Genelgeye göre, projenin yürütülmesinde güvenlik, sağlık, ulaşım gibi konularda koordinasyonu sağlamak üzere milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı proje koordinatörü olarak görevlendirilecek. Proje için İl Yürütme Kurulu oluşturulacak. Bu kurullarca ilköğretim kurumlarından 40, örgün ve yaygın ortaöğretim kurumlarından 40 olmak üzere dengeli bir dağılımla toplam 80 öğrenci seçilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince geziye katılacak öğrencileri gezinin anlam ve önemi ile gezi süresince uyacakları kurallar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Gezi tarihlerinde yol güzergahında bulunan illerin valiliklerince, trafik ve yol güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınacak, gezi güzergahlarında yeteri kadar sağlık ekibinin geziler süresince hazır bulunmasını sağlayacak. Gezinin amacına uygun bakanlıkça temin edilen tarihi, eğitici film ve belgeseller otobüslerde yönetici ve öğretmenlerin gözetiminde öğrencilere izlettirilecek. 2011 yılı Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi kapsamında gezilere 81 il ve KKTC'den toplam 6 bin 500 öğrenci katılacak. -AA'dan haber desteği- Öte yandan, Anadolu Ajansı da projenin daha fazla duyurulması, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği yerlerde görülerek, tarihin daha iyi anlaşılması için fotoğraf, görüntü ile birlikte haber desteği verecek. Gezi programını başından sonuna kadar takip edecek olan Anadolu Ajansı, bağımsızlık savaşının ne kadar güç koşullar altında kazanıldığını, fotoğraf, görüntü ve haberle duyuracak. Gezide çekilen fotoğraflar, programın tamamlanmasının ardından sergilenecek.