Cumhuriyet'e saldırı davası sanığı ve kız kardeşini öldürmekle yargılanan Timuroğlu’nun tehdit ettiği iddia edilen Teker cezaevinden firar etti

Kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu tabancayla başından vurarak öldürmekten tutuklanan Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu’nun, tefecilikten tutuklanan eski ortağı Bekir Teker, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan kaçtı.

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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Teker, geçen salı günü saat 15.00 sıralarında firar etti. Cezaevi yönetimi firarı öğrendikten sonra güvenlik birimlerine Teker’in firar ettiği bilgisini geçti. Ardından güvenlik güçleri Teker’i her yerde aramaya başladı. Teker’in firarından üç gün sonra adına açılmış sosyal medya hesabından fotoğrafının paylaşılması üzerine takipçilerinin ‘geçmiş olsun’ dileklerine yanıt verilmemesi dikkati çekti.

Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılarla ilgili yargılanan Erhan Timuroğlu, kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu ortağı Bekir Teker’le ilişkisi olduğu ve birlikte sinemaya gittiklerini öne sürerek tabancayla vurarak öldürmüştü. Aylar süren takibin ardından Timuroğlu, gizlendiği adreste yakalanarak tutuklanmış, arandığı dönemde de adamlarıyla birlikte sürekli tehdit ettiği Teker’in oto galerisini kurşunlamıştı.