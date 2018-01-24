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Çevre

"Cumhuriyet dönemi yapıları yok ediliyor; bu gidişle, 20. yy.'da Türkiye'de mimarlık yapılmadı sanılacak"

Mimar Doğan Hasol, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılmasına tepki gösterdi

24 Ocak 2018 21:32

Uzun yıllar Mimarlar Odası’nda görev alan, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) kurucusu mimar Doğan Hasol, yüzlerce müsabakaya ev sahipliği yapan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkılmasına tepki gösterdi. 

Temeli 1979 yılında atılan ve aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi’nin adının verildiği spor salonunun 'yeniden inşa edilmesi' amacıyla yıkılmasıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Hasol, 'Cumhuriyet dönemi yapılarının birer birer yok edildiğini' söyledi. Hasol, şu ifadeleri kullandı: 

"İstanbul'daki Abdi İpekçi Spor Salonu yıkılıyor. Niçin? Gidin başka bir yere bir salon daha yapın. Cumhuriyet dönemi yapıları birer birer yok edilmekte. Bu gidişle 20. yüzyılda Türkiye'de mimarlık yapılmamış sanılacak ileride. Yine çok yazık!"

Ziya Tanalı ve Ercan Yener’in mimarlığını yaptığı spor salonu arazisine, 'Basketbol Gelişim Merkezi' adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtilmişti. Yeni tesisin inşaatının Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkım ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılacağı kaydedildi.

 

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