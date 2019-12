'Cumhuriyet Devriminin Yolu-Atatürk Bulvarı' sergisi

Koleksiyoncular Derneği'nin, Çankaya Belediyesi ve Mesa Grup'un desteğiyle düzenlediği ''Cumhuriyet Devriminin Yolu-Atatürk Bulvarı'' fotoğraf sergisi Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izlenime sunuldu.



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ''hadiseler ne kadar zor olursa olsun Türk milletinin Cumhuriyet'ten vazgeçmeyeceğini'' söyledi.



Açılış töreninde konuşan 9. Cumhurbaşkanı Demirel, sergiyi düzenleyenleri tebrik etti.

Bazı şeyleri unutmamak, bunun için de hatırlatmak gerektiğini belirten Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay meydana gelmediğini, ''sokakta bulunmadığını'' vurguladı.

Demirel, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için çok büyük fedakarlık yapılmıştır. Bunu yapan Türk milletidir. Bunlar için bir önder gereklidir. Bunların önderi de Atatürk'tür. Bunu ne yıllar, ne asırlar, hiçbir şey değiştiremez'' dedi.



Ancak bu değerleri yalnız gençlere değil, yetişkinlere de göstermeyi yararlı bulduğunu dile getiren Demirel, ''60 yıllık Ankara hemşerisiyim. 60 yıldır Türkiye'de, Ankara'da neler olduğunu iyi biliyorum. Olanların büyük kısmında aktör oldum. Hatalarımla sevaplarımla...'' diye konuştu.

Atatürk'ün Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden kurduğunu, yaşananların sadece Kurtuluş Savaşı değil, İstiklal Savaşı olduğunu anlatan Demirel, yeni devletin çağın ihtiyacına göre kurulduğunu, hedefinde uygarlık çağdaşlık ve zenginlik bulunduğunu kaydetti.

Demirel, Atatürk Bulvarı'nın, yeni devletle ilgili ne yapılmak isteniyorsa onu gösteren, yapılan işleri anlatan bir belgesel niteliğinde olduğuna dikkati çekti.



''Ulus'tan Çankaya'ya yürürken gördükleriniz çağdaş devletin belgeselidir'' diyen Demirel, bulvarda bankaların, üniversitelerin, kamu binalarının, sağlık kurumlarının bulunduğunu söyledi.



Demirel, ''Bunların hepsi ihtiyaçtandı. Kademe kademe yerleştirildi. Sonra yabancı binalar başlıyor. Onlara arsa veriyorsunuz. Bir sürü elçilikler yapılıyor'' dedi.

Ankara'nın imar ve inşa konusunda da diğer illere örnek olduğunu ifade eden Demirel, şöyle devam etti:



''Geleceğe nasıl bakacağız? Türkiye geri götürülecek mi? Bu noktaya getiren millet geriye götürülmesine razı olur mu? Bana göre olmaz. Kimse hadiseleri küçümsediğimi zannetmesin. Hadiseler ne kadar büyük olursa olsun Kurtuluş Savaşı'nın şartları kadar vahim mi? Daha geride mi insanlarımız? 70 sene sonra halk bunları inkar mı edecek?



Hadiseler ne kadar zor olursa olsun Türk milleti Cumhuriyetten vazgeçmez. Cumhuriyet sayesinde vatandaş olmuştur. Cumhuriyet sayesinde başı göğe değecek kadar dik durmuştur. Cumhuriyet sayesinde dünyanın büyük 20 devleti arasında olacak yere gelmiştir. Evet, bazı rahatsız edici meseleler var. Hassasiyetimiz geleceğimizin teminatıdır. 134 üniversitesi, 100 bin profesörü, doçenti, 110 bin doktoru olan bir ülkede insanları geriye götürmek mümkün değildir.''



Demirel, vatandaşın iyi yönetilemediğini düşünüyorsa sandığa gitmesi gerektiğinin belirterek, ''Öyleyse, kendi kendimize birtakım kabuslar içinde olmanın hiçbir manası yoktur. Atatürk Bulvarı'na sahip çıkılmasını Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılması olarak görüyorum. Bu olduğu müddetçe ne Ankara'ya, ne Türkiye'ye bir şey olur'' dedi.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ da 1952-1963 yılları arasında Atatürk Bulvarı'nda yaşadığını, artık ne eski Ankara'nın ne de eski Kızılay'ın bulunduğunu söyledi.

Artık eski Ankaralıları da göremediğini ifade eden Taluğ, ''Herkes birbirine selam verirdi. Cumhuriyet kadınları vardı. Şimdi yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz, ama Cumhuriyetin o ateşi içimizde, gönlümüzde yaşıyor'' dedi.



Artık Sıhhiye ve Bakanlıklar'a baktığında çok farklı bir tabloyla karşılaştığını ifade eden Taluğ, Ankara Üniversitesinin Cumhuriyetin ve Ankara'nın üniversitesi olduğunu, bu nedenle Ankara'yla ilgili her türlü etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.



'Çizgimizde kırılmak yok'



Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz da ''Çankaya'da sizinle dolu dolu ve heyecanlı bir 5 yıl geçirdik. Daima başımızı dik tuttuk. Başımızı öne eğmedik. Dahası 'burası Çankaya' dedik ve Çankayalıların başını hiç öne eğdirmedik'' dedi.



Hayatın ve siyasetin devam ettiğini, siyasetin içinde yürümek istediğini dile getiren Eryılmaz, ''40 yıldan bu yana aynı kulvarda aynı partide, aynı samimiyet, inanç ve şevkle mücadele ettiğini bundan sonrada bu mücadeleye devam edeceğini'' belirtti.

Eryılmaz, CHP'den Çankaya Belediye başkan adayı gösterilen Bülent Tanık'ı da sonuna kadar destekleyeceklerini ifade ederek, ''Bizim çizgimizde kırılmak yok, küsmek yok, tavır almak yok'' diye konuştu.



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın'ı da desteklediklerini vurgulayan Eryılmaz, ''Bugünlerde büyük bir Cumhuriyet düşmanlığı yaşandığını, belediyesinde Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir kuşatma olduğunu, bir dönem 24 müfettişin sabah akşam belediyeye geldiğini'' söyledi.



Eryılmaz, ''artık AKP Hükümeti'nden ve Ankara'da Melih Gökçek'ten kurtulmak gerektiğini'' savundu.



Ankara Barosu Başkanı Ahsen Coşar da Ankara için mücadele ettiklerini, bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesine davalar açtıklarını kaydetti.



Ankara Koleksiyonerler Derneği Başkanı Korkut Erkan da Atatürk Bulvarı'nın Cumhuriyete tanıklık ettiğini, Cumhuriyetin tüm kurumlarının bulvar üzerine kurulduğunu söyledi.

''Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in şifreleri bulvarda saklı'' diyen Erkan, aynı zamanda Türkiye'nin karşılaştığı bütün zorlukları bulvarın yıpranmışlığında görmenin mümkün olduğunu ifade etti.



Açılış kapsamında küçük bir söyleşi de düzenlendi. Gazeteci Işık Kansu, artık Ankara'nın her yanının geçitlerle dolduğunu, toz toprak içerisinde olduğunu, her yerde kazılara rastlandığını söyledi.



Kansu, ''Aslında benliğimizi, çocukluğumuzu kazdılar, yok ettiler'' dedi. Geçmişten günümüze Atatürk Bulvarı'nın oluşumu ve gelişimini anlatan sergide, 300'ü aşkın fotoğraf, rölyef, belge ve doküman yer alıyor.



Sergi 5 Mart'a kadar açık kalacak.



