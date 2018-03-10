T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet davasındaki tahliyelere hükümetten ilk yorum

İlk yorumu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptı

10 Mart 2018 16:00

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşması dün (9 Mart 2018) Silivri'de görüldü. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verirken 495 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Cumhuriyet davasına da hükümetten ilk yorum yapıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tahliyeler hakkında, "Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemenin verdiği karara herkes saygı duymak zorundadır. Vermiş olduğu kararı beğenmemiş olabilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız" dedi.

Konya’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhuriyet gazetesi davasındaki tahliyeleri değerlendirdi.

Bakan Gül “Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemenin verdiği karara herkes saygı duymak zorundadır. Vermiş olduğu kararı beğenmemiş olabilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir yanlış karar varsa da bu hukuk sistemi içerisinde çözülür. Biz ancak saygı duyarız” ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

hükümettahliyehaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24