"Cumhuriyet davasında yarın tahliye bekliyoruz, karartacak delilleri yok, sadece yaptıkları haberler var"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, cuma günü (9 Mart 2018) görülecek, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Alatay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık’ın tutuklu yargılandığı davada tahliye beklediğini söyledi. Tezkan, "Çünkü kaçacak halleri yok. Çünkü karartacak delilleri yok. Sadece yaptıkları, yayımladıkları haberler var" dedi.

Özgür medyanın "şart" olduğunu ifade eden Tezkan, "Twitter’da mesaj yağmuru.. OHAL Komisyonu çok yavaş çalışıyor.. 20 ay oldu, mağduruz.. Hukuk yolları kapalı, suçsuz olduğumuzu ispatlayamıyoruz.. Siz gazetecilerin desteği olmazsa sesimizi duyuramayacağız" sözlerini sarf etti.

Tezkan'ın, "Top Adalet Bakanı'nda..." başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

İki hafta oluyor.. CHP Lideri partisinin grup toplantısında bir kitapçık gösterdi..

Üzerinde; Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Soruşturmaları Bilgi Kitapçığı yazıyordu..

6 Nisan 2017 tarihinde yazılmış, teröre bakan hâkim ve savcılara gönderilmişti..

Kitapçıktaki altıncı madde önemliydi..

Hâkim ve savcıları (FETÖ’den yatan) tahliye konusunda HSYK ile mutlaka istişare bulunduktan sonra irade oluşturulması isteniyordu..

Yani HSK’ya (yeni adıyla) sorarak karar verin deniliyordu..

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Yargı bağımsızlığını zedeleyen talimattı ama nedense çok ses getirmedi.. Ben dahil birkaç yazar ele aldı o kadar..

Ne yüksek yargıdan ses geldi, ne HSK’dan ne Adalet Bakanlığı’ndan, ne iktidardan..

Hani üstüne yattı denir ya..

Aynen öyle oldu, kimse topa girmedi..

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Yargıtay’ın 150 yılı nedeniyle Yargıtay Başkanı bir grup gazeteciyle görüşünce, bu mesele de soruldu tabii..

Başkan Cirit; konuyu HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’a sorduğunu, ‘Yılmaz’ın yargılamaya konu hâkim ve savcıların teminatı için, onların yargılanma-sındaki teminatları için biz bunu düşündük’ dediğini aktardı..

Sorunun muhatabı onlar dedi..

Yani HSK..

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HSK Başkanvekili Yılmaz da konuştu..

Özetle şöyle dedi:

‘Bizde bir delil havuzu oluştu. Mahkemelerdeki yargılamalarda bizdeki deliller olmuyor. Yani bizdeki soruşturma dosyasındaki deliller, onlarda bulunmayabiliyor. Adalet Bakanlığı bu sebeple ‘HSK ile istişare edin’ dedi. Yoksa ‘Tahliye etmeden önce HSK’ya sorun’ gibi bir şey olması mümkün değil.’

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HSK’nın yorumu böyle..

Peki, hem kitapçığı hazırlayan Adalet Bakanlığı’nın başında olan, aynı zamanda HSK Başkanı da olan Adalet Bakanı ne diyor?

Bu kadar tartışmadan sonra söyleyecek bir sözü olmalı..

Kitapçıktaki 6. maddeyi o nasıl izah ediyor?

Cumhuriyet davası

Yarın çok önemli bir dava var..

Cumhuriyet’teki arkadaşlar, Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hâkim karşısına çıkıyor..

Tahliye bekliyor muyuz?

Evet..

Çünkü kaçacak halleri yok..

Çünkü karartacak delilleri yok..

Sadece yaptıkları, yayımladıkları haberler var.. Zaten, 275 sayfalık iddianamede 275 defa haber kelimesi geçiyormuş..

Bugün itibarıyla Atalay ve Sabuncu 493 gündür hapiste.. Şık 432 gündür tutuklu..

Suçları ne?

Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek..

Kanıt var mı?

Yok.. Ama 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri isteniyor..

Bu sebeple, yarınki dava çok önemli.. Bakalım hâkim ne karar verecek?

Özgür medya şart

Twitter’da mesaj yağmuru.. OHAL Komisyonu çok yavaş çalışıyor.. 20 ay oldu, mağduruz.. Hukuk yolları kapalı, suçsuz olduğumuzu ispatlayamıyoruz.. Siz gazetecilerin desteği olmazsa sesimizi duyuramayacağız..

Bu mesajdan çıkan sonuç şu..

Demek ki; bu ülkede herkesin özgür medyaya ihtiyacı var..

Cemaat medyası, parti medyası, çıkar medyası, algı medyası derde deva olmuyor..

Özgür medya şart..