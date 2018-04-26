Cumhuriyet davasında gazetecilere ceza yağdı; işte karar tutanağı

31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davasında dokuz ay sonra karar açıklandı. "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet'çilere ceza yağdı.

TIKLAYIN - ‘Türk Milleti adına' açıklanan hükümde, adını Atatürk'ün koyduğu Cumhuriyet'e ceza yağdı!

31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davasında dokuz ay sonra karar açıklandı. "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet'çilere ceza yağdı.

Cezaevinde tutuklu Cumhuriyet çalışanı kalmadı.

İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararı "Türk milleti adına" verdiğini ifade etti. Heyetin, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına verdiği cezalar şöyle:

- Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay: 7 yıl, 13 ay, 15 gün.

- Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Aydın Engin ve muhabir Ahmet Şık: 7 yıl 6 ay.

- Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinç ve yazar Hikmet Çetinkaya: 6 yıl 3 ay.

- "Görevi kötüye kullanma" suçundan beraat eden Avukat Bülent Utku: 2 yıl 4 ay.

- Yazarlar Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ile Okur Temsilcisi Güray Öz ve karikatürist Musa Kart: 3 yıl 9 ay.

- Muhasebe çalışanı Emre İper: 3 yıl 1 ay 15 gün.

- Eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel: 2 yıl 6 ay.

Karar tutanağının tam metni şöyle:



