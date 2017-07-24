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Cumhuriyet davası sosyal medyada: Gazetecilik suç değildir!

Cumhuriyet davasıyla ilgili Twitter'daki #GazetecilereÖzgürlük paylaşımları

24 Temmuz 2017 14:49

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra bugün başladı. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Almanya'da bulunan gazetenin eski yayın yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, gazetenin okur temsilcisi Güray Öz, gazetenin çizeri Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik ve Bülent Utku, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu üyesi avukat M. Kemal Güngör, Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık ve gazetenin köşe yazarlarından Hakan Kara, Aydın Engin ile Hikmet Çetinkaya'nın de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu'ndaki 'anayasal düzene karşı suçlar' ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ceza artırımını öngören düzenlemesi kapsamında 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.  24 Temmuz Basın Bayramı'yla aynı güne denk gelen dava 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülüyor.

Cumhuriyet davasının ilk duruşması Twitter kullanıcıları tarafından #GazetecilereÖzgürlük, #CumhuriyeteÖzgürlük, #gazeteciliksuçdeğildir hastag'leriyle sosyal medyada. 

İşte Twitter'daki #GazetecilereÖzgürlük paylaşımları:

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