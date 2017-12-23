Cumhuriyet davası öncesinde Kadıköy'de 'gazetecilere özgürlük' yürüyüşü

Cumhuriyet Gazetesi davası öncesinde Dışarıdaki Gazeteciler'in çağrısıyla Kadıköy'de tutuklu gazetecilere destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in tutuklu yargılandığı Cumhuriyet Gazetesi davasının 25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek duruşmayla devam edecek.

“Ahmet çıkacak yine yazacak”

Duruşma öncesinde Dışarıdaki Gazeteciler'in çağrısıyla Kadıköy'de Mehmet Ayvalıtaş Parkı'ndan Boğa Heykeli'ne yürüyüş düzenlendi. "Gazetecilere özgürlük" pankartının taşındığı yürüyüşte "Ahmet çıkacak yine yazacak", "Özgür basın haktır susma haykır" şeklinde sloganlar atıldı.

“Tüm tutuklu gazetecilere özgürlük”

Yürüyüş sonrasında yapılan basın açıklamasında, "Güneş balçıkla sıvanamaz, haber suç olamaz. O yüzden Pazartesi günü Çağlayan Adliyesi'nde görülecek Cumhuriyet davasında gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Halkımıza da onlann hepimizin haber hakkını savunan gazetecilerin yanında olmaya çağırıyoruz. Tüm tutuklu gazetecilere özgürlük!" ifadeleri kullanıldı.