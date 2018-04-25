Cumhuriyet davası kararları sonrası Ahmet Şık: Enseyi karartmayın, biz kazanacağız!

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, ’örgüte yardım’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı Cumhuriyet davasının karar duruşması sonrasında ilk yorumu Twitter’dan yaptı.

Karar sonrası kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şık, "Enseyi karatmayın. Haklı olanı susturma savaşını tarihte hiçbir diktatörlük kazanamadı. Biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.