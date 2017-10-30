Cumhuriyet coşkusu Kurtuluş Türküleri ile yaşandı

İSTANBUL, (DHA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kağıthane\'de de bir dizi tören ve etkinlikle kutlandı. Etkinliklerden \'Kurtuluş Türküleri\' programına ev sahipliği yapan Seyrantepe Kültür Merkezi\'nde halkın dilinde yer etmiş Kurtuluş Türküleri seslendirildi.

Programda davetliler ilk olarak Kurtuluş Savaşı dönemi fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi. Programda Kağıthaneli vatandaşlar Çanakkale İçinde, İzmir\'in Kavakları, Hey Onbeşli, Yanık Ömer, Yemen Türküsü gibi eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Kutlama töreninin ardından etiknilk Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı\'nda İHKİP Kâğıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği programla devam etti. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan video sunumu, Desen Desen Anadolu Defilesi, müzikal ve tiyatro oyunu da sergilendi. Törene özel olarak davet edilen Kıbrıs Gazileri ise, Kıbrıs Harbi\'nde yaşadıkları olayları anlattı.

“CUMHURİYET\'E SAHİP ÇIKACAK SİZLERSİNİZ”

Programda Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ülkenin bugünlere kolay gelmediğini belirterek, “Tarih boyunca hep var olma mücadelesi verdik. Tarihin tanıklık ettiği en büyük savaşlarda ön cephede hep biz vardık. Bugün de içeride ve dışarıdaki düşmanlara karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Türk milleti olarak nasıl ki 29 Ekim 1923\'te esaret altına alınamayacağımızı tüm dünyaya göstermişsek, aynı inanç ve kararlılıkla bugün de Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk milleti olarak kaderimizi başkalarının tayin etmesine izin vermeyeceğiz. Burada gençlere büyük görevler düşüyor. Ülkemizin kalkınması, gelecekte daha güçlü ve güzel bir Türkiye için en başta gençlerin kendini iyi yetiştirmesi lazım. Cumhuriyete ileride sahip çıkacak olan sizlersiniz. Cumhuriyetin kazanılması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Program, ilçedeki okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

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