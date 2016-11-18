T24 LogoT24 Logo
Medya

Cumhuriyet çizeri Musa Kart 'Silivri'deki Adalet Ana'yı yazdı

"Silivri’de Adalet Ana'yı gördüm, yan koğuşta yatıyor"

18 Kasım 2016 11:59

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan karikatüristi Musa Kart, bu çizmek yerine kısa bir yazı yazdı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet çizeri Musa Kart, "Silivri’de Adalet Ana’yı gördüm, yan koğuşta yatıyor. Kendisine 'Kimsin sen, nesin sen terbiyesize bak... Her yanın adalet olsa ne yazar' demişler" ifadesini kullandı.

Musa Kart gözaltına alınmadan önce şunları söylemişti:

Musa Kart'ın Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (18 Kasım 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Silivri’de Adalet Ana’yı gördüm, yan koğuşta yatıyor.
Avukatımla görüşmeye götürülürken karşılaştım Adalet Ana’yla, üzgündü...
İki yanında infaz koruma memurları...
Kendisine “Kimsin sen, nesin sen terbiyesize bak... Her yanın adalet olsa ne yazar” demişler.
Geçip giderken “Üzülme bunlar da geçer” diyebildim!

 

ETİKETLER

Cumhuriyet gazetesiMusa KartSilivri CezaeviAdalet Ana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24