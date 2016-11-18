Cumhuriyet çizeri Musa Kart 'Silivri'deki Adalet Ana'yı yazdı

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan karikatüristi Musa Kart, bu çizmek yerine kısa bir yazı yazdı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet çizeri Musa Kart, "Silivri’de Adalet Ana’yı gördüm, yan koğuşta yatıyor. Kendisine 'Kimsin sen, nesin sen terbiyesize bak... Her yanın adalet olsa ne yazar' demişler" ifadesini kullandı.

Musa Kart gözaltına alınmadan önce şunları söylemişti:

Musa Kart'ın Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (18 Kasım 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Silivri’de Adalet Ana’yı gördüm, yan koğuşta yatıyor.

Avukatımla görüşmeye götürülürken karşılaştım Adalet Ana’yla, üzgündü...

İki yanında infaz koruma memurları...

Kendisine “Kimsin sen, nesin sen terbiyesize bak... Her yanın adalet olsa ne yazar” demişler.

Geçip giderken “Üzülme bunlar da geçer” diyebildim!