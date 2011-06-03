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Cumhuriyet çizeri Musa Kart, Erdoğan'ı yine kızdıracak

Erdoğan'ı ip yumağına dolanmış bir kedi olarak çizdiği için tazminat cezasına çarptırılan Cumhuriyet çizeri Musa Kart, seçim öncesi Erdoğan'ın kull

03 Haziran 2011 03:00


T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ip yumağına dolanmış bir kedi olarak çizdiği için tazminat cezasına çarptırılan Cumhuriyet çizeri Musa Kart, seçim öncesi Erdoğan'ın kullandığı söylemi eleştirdi. Kart, "Siyasetin Dili" adını verdiği karikatürde Erdoğan'ı, ağzından çıkan bir eli biber gazı sıkarken çizdi.





Kart'ın söylem eleştirisini biber gazıyla yapması,Hopa'daki HES eylemine polisin biber gazlı müdahalesi sonrası kalp krizi geçirerek ölen ÖDP'li emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ardından Başbakan'ın söylediklerini hatırlattı. Erdoğan, Lokumcu'nun ölümünü "Hopa’ya eşkıyaların indiğini bilmiyordum. Tabi bu arada bir tanesi de kalp krizi geçirerek, kimliğini bilmiyorum, üzerinde durma gereğini de duymuyorum, kalp krizi sonucu ölmüş” sözleriyle yorumlamıştı. 


Musa Kart kimdir?


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ip yumağına dolanmış bir kedi olarak tasvir ettiği karikatüründen dolayı, Erdoğan tarafından, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyla hakkında dava açılan ve 5 bin lira cezaya mahkum edilmişti.

1194'ten itibaren Cumhuriyet gazetesinde "Çizmeden Yukarı" isimli birkarikatür köşesi olan Musa Kart, 1954 Konya-Yeniceoba doğumlu. İlk karikatürü, Ankara’da mühendislik eğitimi gördüğü yıllarda yayımlandı. 1983’te mühendisliği bırakarak profesyonel çizer olarak çalışmaya başladı. Sırasıyla Milliyet, Güneş, Günaydın, Cumhuriyet gazetelerinde ve Nokta dergisinde çizdi.


Ödülleri:


1985-Yılın Gazetecisi Ödülü (Çağdaş Gazeteciler Derneği).
1985-Basın Spor Karikatürü Dalında Birincilik (Amatör Spor Kulübü Konfederasyonu).
1991-Gazetecilik Başarı Ödülü (Gazeteciler Derneği).
1995-Demokrasi için Karikatür Ödülü (Karikatürcüler Derneği).
1996-Yılın Gazetecisi Ödülü (Çağdaş Gazeteciler Derneği).
1998-Yılın Karikatürcüsü (Siyaset Dergisi).

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